توتنهام يزاحم مانشستر يونايتد على ضم أوديون إيغالو

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد اقترب من التعاقد مع المهاجم النيجيري أوديون إيغالو على سبيل الإعارة من شنغهاي شينهوا، مع دفع ثلث راتبه فقط خلال فترته في ”أولد ترافورد“.

وبات يونايتد على وشك التعاقد مع الدولي النيجيري مهاجم واتفورد السابق حتى نهاية الموسم، وسيدفع له 100 ألف استرليني أسبوعيا وهو ما يعادل ثلث راتبه الأسبوعي من النادي الصيني.

ويتبقى في عقد إيغالو البالغ عمره 30 عاما مع شنغهاي عامان، وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن الصفقة على وشك التوقيع قبل غلق باب الانتقالات الشتوية خلال ثلاث ساعات.

وسيدفع يونايتد مبلغا يتراوح بين مليوني وأربعة ملايين استرليني لاستعارة إيغالو حتى نهاية الموسم؛ لتعويض غياب ماركوس راشفورد الذي عانى من إصابة أبعدته عن الملاعب فترة طويلة.

ورغم أن إيغالو لا يزال في الصين حتى الآن، إلا أن الصفقة قد تتم خلال الساعتين المقبلتين قبل غلق باب الانتقالات.

ولم يتمكن إيغالو من السفر إلى مانشستر؛ بسبب القيود المفروضة على الطيران من الصين بعد تفشي فيروس كورونا.

وانتقل يونايتد إلى إيغالو في ظل سعيه الشديد لضم مهاجم بديل لراشفورد، خاصة بعد رفض بورنموث التخلي عن مهاجمه غوش كينغ بأقل من 40 مليون جنيه إسترليني.

وأقر يونايتد بالهزيمة في محاولته التعاقد مع كينغ بعد عرضه البالغ حوالي 20 مليون جنيه إسترليني يوم الخميس تم رفضه سريعًا، ووصفه كبار مسؤولي بورنموث بأنه ”مزحة“.

ويركز مانشستر يونايتد حاليا على إيغالو الذي انتقل من الدوري الإنجليزي الممتاز قبل ثلاث سنوات إلى الصين، ليلعب هناك مع شنغهاي شينهوا.

وسجل اللاعب الذي شارك مع نيجيريا في كأس الأمم الافريقية الأخيرة في مصر 40 هدفًا في 100 مباراة مع واتفورد، قبل التوقيع مع شنغهاي شينهوا مقابل 22 مليون جنيه إسترليني.

وتألق إيغالو مع شنغهاي الموسم الماضي وسجل عشرة أهداف في 19 مباراة، رغم أنه غاب لأكثر من شهرين بسبب مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية.

في نفس السياق قالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، إن توتنهام عقد محادثات بشأن التعاقد مع النيجيري أوديون إيغالو، والذي يعد أحد أبرز المطلوبين للانتقال إلى مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي الجاري.

ويسعى إيغالو للرحيل عن ناديه الصيني شنغهاي شينوا، بسبب تفشي فيروس كورونا بالصين وإيقاف المسابقة المحلية هناك.

ويسعى عدد كبير من المحترفين بالدوري الصيني للرحيل، على الرغم من الرواتب المرتفعة التي يتقاضونها هناك.

عودة إيغالو

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن توتنهام هو أحد الأندية التي أجرت محادثات بالفعل مع أوديون إيغالو لاعب واتفورد السابق، بخصوص عودته من جديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الرغم من ذلك لم يتخذ مسئولو توتنهام خطوات جديدة بخصوص حسم التعاقد مع إيغالو رغم الاقتراب من غلق باب الانتقالات.

وأشارت ”ديلي إكسبريس“ إلى أنه رغم محادثات توتنهام إلا أن مانشستر يونايتد مازال الأقرب لضم اللاعب، إذا قرر الرحيل عن الصين.