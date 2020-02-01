مانشستر يونايتد يكتفي بالتعادل مع وولفرهامبتون في أول مباراة لفرنانديز

خاض برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الجديد مباراته الأولى لكن فريق المدرب أولي جونار سولشار اكتفى بالتعادل دون أهداف على ملعبه مع ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

وبهذه النتيجة بقي يونايتد في المركز السادس بفارق 6 نقاط خلف تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بينما يأتي ولفرهامبتون في المركز السابع برصيد 35 نقطة متساويًا مع يونايتد، ويتفوق عليهما شيفيلد يونايتد بنقطة واحدة في المركز الخامس.

وانضم البرتغالي الدولي فرنانديز إلى يونايتد، يوم الخميس، قادمًا من سبورتنج لشبونة في صفقة قيمتها المبدئية 55 مليون يورو (61.02 مليون دولار) وفقًا لتقارير صحفية وأشركه سولشار على الفور وسط الملعب.

وأتيحت فرصة جيدة لفرنانديز قبل نهاية الشوط الأول إذ سقطت الكرة أمامه في موقع ممتاز لكنه سدد مباشرة باتجاه مواطنه روي باتريشيو حارس ولفرهامبتون.

وأطلق فرنانديز تسديدة بعيدة المدى من ركلة حرة خلال الشوط الثاني أنقذها الحارس باتريشيو كما حادت تسديدة لخوان ماتا قليلًا عن المرمى.

وبعد أن تصدى ديفيد دي خيا حارس يونايتد لمحاولة راؤول خيمنيز مهاجم ولفرهامبتون بعد هجمة مرتدة سريعة، أضاع مروان سايس فرصة خطيرة بضربة رأس من داخل منطقة الجزاء.

وكان بوسع يونايتد انتزاع النقاط الثلاث في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما أرسل آرون وان-بيساكا كرة عرضية خطيرة من اليمين لكن ضربة رأس البديل ديوجو دالوت أخطأت المرمى بقليل.