ماغواير يتسبب بخلع في الكتف لآداما تراوري خلال مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون (فيديو)

تسبب هاري ماغواير، نجم مانشستر يونايتد، في إصابة آداما تراوري، مهاجم وولفرهامبتون الإنجليزي، بعد اشتراك بين الطرفين خلال المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”أولد ترافورد“، في منافسات الجولة الـ 25 للدوري الإنجليزي.

ويعرف تراوري ببناينه الجسدي القوي والمشابه للاعبي كمال الأجسام، وفي اشتراك مع ماغواير قام الأخير بجذبه من ذراعه بقوة، ليسقط أداما أرضًا لمعاناته فيما يشبه الخلع بكتفه.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بفارق الأهداف عن وولفرهامبتون السابع.

⚽️ Manchester United vs Wolves | Harry Maguire almost dislocated Traore’s arm. #MUNWOL pic.twitter.com/whFzdGctHr — D9INE (@D9INE_PREMIUM_3) February 1, 2020

وكان تراوري قال إنه لا يقوم بأي نوع من التدريبات الإضافية في صالة الألعاب الرياضية، وأوضح قائلًا في تصريحات سابقه:“أتدرب كل يوم مع مدربي البدني، والناس يسألونني عما إذا كنت أمارس الرياضة بأوزان كبيرة وأتلقى تلك الأسئلة باستمرار على وسائل التواصل الاجتماعي، ويسألونني عما إذا كنت أتناول شيئًا، لكنني في الحقيقة لا أفعل ذلك ، إنه مجرد عمل بدني طبيعي، فأنا لا أتدرب للحصول على عضلات لأنني أحصل على العضلات بسرعة كبيرة“.

وتابع:“لم أرفع أي أوزان طوال حياتي، وأعرف أن الناس لن تصدق ذلك، ولكن هذا صحيح“.

وتراوري ذو الأصول المالية، وُلد في مقاطعة كتالونيا، وبدأ مسيرته مع برشلونة العام 2004 في عمر الثامنة، وخاض 4 مباريات مع الفريق الأول ما بين 2013 حتى رحيله العام 2015.

وسجل تراوري 5 أهداف، وصنع 9 في 34 مباراة خاضها مع ولفرهامبتون هذا الموسم، ليكون أفضل أعوامه رقميًا.