التشكيلة المتوقعة لمباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي (إنفوغرافيك)

يستضيف نادي ليفربول منافسه ساوثهامبتون، اليوم السبت، في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وفي رصيده 70 نقطة، بفارق 19 نقطة عن الثاني مانشستر سيتي، في حين يملك ساوثهامبتون31 نقطة في المركز السابع.

وانتهت مباراة الدور الاول بفوز ليفربول 2/1 في أغسطس الماضي، علما أن ليفربول فاز على ساوثهامبتون 5 مرات، وتعادلا مرتين، في آخر 7 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يخسر ليفربول أي مباراة الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي، حيث فاز 23 مباراة، وتعادل مرة وحيدة.

ويبدو ليفربول تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب في طريقه للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ آخر تتويج العام 1990.

وليفربول ثاني أكثر الأندية تتويجا بلقب الدوري الإنجليزي برصيد 18 لقبا، ويتأخر بلقبين عن مانشستر يونايتد الذي أحرز اللقب 20 مرة.

وتوقعت صحيفة ”إيفنينغ ستاندرد“ أن يعتمد المدرب الألماني يورغن كلوب على هذه التشكيلة أمام ساوثهامبتون:

حراسة المرمى: أليسون باكير.

الدفاع: ترينت ألكسندر اأرنولد، جوزيف غوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

الوسط: جيورجينهو فاينالدوم، جوردان هندرسون، أليكس أوكسليد تشامبرلين.

الهجوم: محمد صلاح، ديفوك أوريغي، روبرتو فيرمينو.

في حين من المتوقع أن يلعب ساوثهامبتون بهذه التشكيلة: