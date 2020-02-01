هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول إلى برشلونة أو ريال مدريد؟

سيكمل النجم المصري الدولي محمد صلاح عامه الثالث مع ناديه ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، يونيو 2020، ولا يزال ”الملك المصري“ مطلوبا من عملاقي الدوري الإسباني، برشلونة وريال مدريد، وهو ما يثير الشكوك حول استمراره في ملعب ”أنفيلد“.

وتُوّج محمد صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي، في النسختين الأخيرتين، وكانت الثانية مناصفة مع زميله السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول، والغابوني بيير- إيميريك أوباميانغ، نجم آرسنال.

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول يستمر حتى صيف 2023، علما أنه انتقل من روما إلى الريدز العام 2017 مقابل 40 مليون يورو، ووصل سعره حاليا إلى 150 مليون يورو.

ويبدو أن الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، لا يعلم مصير محمد صلاح رفقة ليفربول بعد نهاية الموسم.

وقال كلوب، ردا على سؤال حول ما إذا كان صلاح سينتقل إلى برشلونة أو ريال مدريد بعد نهاية الموسم الجاري: ”لا يمكنني أن أتحدث نيابة عن صلاح، ولكنني واثق من أنه سعيد معنا“.

وأضاف ”حقيقة ليست لدي أي فكرة عن رحيل محمد صلاح إلى برشلونة أو ريال مدريد، يمكن أن يتم توجيه السؤال إلى لاعبين آخرين أيضا في ليفربول، لم أفكر أبدا في هذا الأمر حتى سمعت هذا السؤال من الصحفيين“.

وتابع كلوب: ”طالما أنني لم أسمع شيئا رسميا عن هذا فإنني لن أطرح السؤال على اللاعبين، وبينهم محمد صلاح، بالنسبة لي أرى أنه سعيد للغاية في ليفربول ولديه نهم كبير لتحقيق المزيد، وأرى أنه سيستمر رفقة الفريق ولن يرحل“.

ولعب محمد صلاح هذا الموسم 32 مباراة مع ليفربول، وأحرز 16 هدفا وصنع 9 أخرى.

وقاد صلاح ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، العام 2019، وأصبح الفريق قاب قوسين أو أدنى من الفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، للمرة الأولى منذ 30 عاما، حيث يتصدر المسابقة بفارق 19 نقطة عن حامل اللقب مانشستر سيتي، أقرب منافسيه.

ويلتقي ليفربول مساء اليوم السبت مع ساوثهامبتون في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي بملعب ”أنفيلد“.