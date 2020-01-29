مانشستر سيتي يصعد لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية رغم خسارته أمام مانشستر يونايتد (فيديو)

تقدم مانشستر سيتي خطوة جديدة على طريق الدفاع عن لقبه في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بتأهله إلى نهائي البطولة رغم هزيمته صفر – 1 أمام ضيفه وجاره مانشستر يونايتد يوم الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

وأطاح مانشستر سيتي بجاره يونايتد من البطولة بالفوز عليه 3 – 2 في مجموع المباراتين بعدما سبق لفريق مانشستر سيتي أن فاز على منافسه 3 – 1 في عقر دماره ذهابا.

وأصبح مانشستر سيتي على بعد خطوة واحدة من الدفاع عن لقبه في البطولة التي فاز بها في الموسم الماضي. وحسم مانشستر يونايتد مباراة اليوم لصالحه بهدف في الشوط الأول سجله الصربي نيمانيا ماتيتش في الدقيقة 35 .

مانشستر سيتي 0 × 1 مانشستر يونايتد | هددددددددددددددددددف ماتيش ????????????#MCIMUN

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وحافظ الفريق على الفوز في نهاية المباراة رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد ماتيتش نفسه في الدقيقة 76 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

ولكن هذا الفوز لم يكن كافيا في ظل تفوق مانشستر سيتي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. ويلتقي مانشستر سيتي في النهائي مع أستون فيلا الذي أطاح بفريق ليستر سيتي من المربع الذهبي للبطولة.