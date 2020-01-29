هدف مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد: 1/0 للشياطين (فيديو)

تقدم ماتيتش لاعب مانشستر يونايتد بهدف في شباك مانشستر سيتي خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، في ملعب ”الاتحاد“.

وسدد ماتيتش كرة قوية قبل نهاية الشوط الأول، سكنت شباك السيتيزن، وأعلن بها تقدم فريقه.

مانشستر سيتي 0 × 1 مانشستر يونايتد | هددددددددددددددددددف ماتيش ????????????#MCIMUN

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ويدخل ”السيتيزين“ اللقاء متسلحين بالفوز على الشياطين الحمر بثلاثية نظيفة على ملعب ”أولد ترافورد“ في الذهاب، وستكون مهمة الفريق سهلة للتأهل حيث يكفيه الفوز بأي نتيجة أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدفين للوصول إلى النهائي للموسم الثالث على التوالي.

وتأهل مانشستر يونايتد إلى دور نصف النهائي على حساب كولشيستر ومن قبله كان تخطى عقبة تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج في دور الـ16 عندما تفوق عليه بفضل الهدف الرائع الذي سجله راشفورد من ركلة حرة مباشرة.

في المقابل، تواجد مانشستر سيتي في هذا الدور بعد أن تفوق على أوكسفورد يونايتد في ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وقبلها كان حقق الفوز على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف.