التشكيلة المتوقعة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

يواجه مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، في ملعب ”الاتحاد“.

ويدخل ”السيتيزين“ اللقاء متسلحين بالفوز على الشياطين الحمر بثلاثية نظيفة على ملعب ”أولد ترافورد“ في الذهاب، وستكون مهمة الفريق سهلة للتأهل حيث يكفيه الفوز بأي نتيجة أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدفين للوصول إلى النهائي للموسم الثالث على التوالي.

وتأهل مانشستر يونايتد إلى دور نصف النهائي على حساب كولشيستر ومن قبله كان تخطى عقبة تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج في دور الـ16 عندما تفوق عليه بفضل الهدف الرائع الذي سجله راشفورد من ركلة حرة مباشرة.

في المقابل، تواجد مانشستر سيتي في هذا الدور بعد أن تفوق على أوكسفورد يونايتد في ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وقبلها كان حقق الفوز على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد:

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ10:45 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة bein sports hd2، بتعليق يوسف سيف.

التشكيلة المتوقع لمانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: واكر، ستونز، فرناندينيو، ميندي.

خط الوسط: دي بروين، رودري، غوندوغان، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: أغويرو، ستيرلينغ.

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: بيساكا، لينديلوف، هاري ماغواير، ويليامز.

خط الوسط: فريد، ماتيتش، دانيال جيمس، ماتا.

خط الهجوم: غرينوود، مارسيال.