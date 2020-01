توتنهام يعلن رسميا ضم ستيفن بيرغوين لاعب آيندهوفن

أعلن نادي توتنهام رسميا ضم جناح آيندهوفن الهولندي ستيفن بيرغوين بعقد مدته 5 سنوات وبقيمة 30 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ستيفن بيرغوين صاحب الـ22 عاما يلعب مع الفريق الأول لآيندهوفن منذ عام 2015، وخاض مع الفريق الهولنهدي 149 مباراة وسجل 31 هدفا وصنع 41.

وولد بيرغوين في 8 أكتوبر/تشرين الأول 1997 في العاصمة الهولندية أمستردام، وكانت بدايته في شباب أياكس أمستردام، قبل أن ينضم للغريم آيندهوفن في 2011، ليسلك طريقه نحو الفريق الأول بثبات.

ومنذ تصعيده للفريق الأول لآيندهوفن في 2014، تدرج بيرغوين حتى بات في موسم 2016-2017 أحد العناصر الأساسية في الفريق، قبل أن يصبح في السنوات التالية أحد الوجوه التي يعرفها جمهور الكرة الأوروبي جيدا، بعدما بدأ في الظهور مع منتخب هولندا.

✍️ We are delighted to announce the signing of @StevenBergwijn from PSV Eindhoven.

Steven has signed a contract with the Club that will run until 2025.#WelkomBergwijn ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 29, 2020