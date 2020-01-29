توتنهام يعلن رسميا ضم ستيفن بيرغوين لاعب آيندهوفن

أعلن نادي توتنهام رسميا ضم جناح آيندهوفن الهولندي ستيفن بيرغوين بعقد مدته 5 سنوات وبقيمة 30 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ستيفن بيرغوين صاحب الـ22 عاما يلعب مع الفريق الأول لآيندهوفن منذ عام 2015، وخاض مع الفريق الهولنهدي 149 مباراة وسجل 31 هدفا وصنع 41.

وولد بيرغوين في 8 أكتوبر/تشرين الأول 1997 في العاصمة الهولندية أمستردام، وكانت بدايته في شباب أياكس أمستردام، قبل أن ينضم للغريم آيندهوفن في 2011، ليسلك طريقه نحو الفريق الأول بثبات.

ومنذ تصعيده للفريق الأول لآيندهوفن في 2014، تدرج بيرغوين حتى بات في موسم 2016-2017 أحد العناصر الأساسية في الفريق، قبل أن يصبح في السنوات التالية أحد الوجوه التي يعرفها جمهور الكرة الأوروبي جيدا، بعدما بدأ في الظهور مع منتخب هولندا.

✍️ We are delighted to announce the signing of @StevenBergwijn from PSV Eindhoven. Steven has signed a contract with the Club that will run until 2025.#WelkomBergwijn ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 29, 2020

وتوج بيرغوين بـ3 ألقاب للدوري مع فريقه الهولندي في 2015 و2016 و2018، بالإضافة للقب درع يوهان كرويف، أو كأس السوبر، في 2015 و2016.

وظهر اللاعب بقوة في كأس أمم أوروبا تحت 17 سنة عام 2014، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب بالبطولة مسجلا 3 أهداف على مدار مشوار منتخب الطواحين، الذي حل في المركز الثاني.

ويعول رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا الأول، على بيرغوين ضمن المجموعة الواعدة التي يحضرها للمنافسة على كأس أمم أوروبا 2020، التي ستقام في 12 دولة أوروبية، الصيف المقبل، من بينها هولندا نفسها.

????️ “To play here, it’s a dream for me. It’s an honour.” Steven Bergwijn on signing for Tottenham Hotspur. #COYS pic.twitter.com/k8XEueE9Uw — Talking THFC (@TalkingTHFC) January 29, 2020

وقد استدعى كومان بيرغوين للمرة الأولى لقائمة الطواحين في أكتوبر 2018، وكانت بدايته مثالية بالوجود في الفوز 3-0 على ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية، وهو أكبر فوز في تاريخ هولندا على الماكينات، حيث لعب يومها كأساسي.

ويعد بيرغوين ثالث توقيع لتوتنهام هذا الموسم بعد جيدسون فرنانديز، الذي انضم على سبيل الإعارة قادما من صفوف بنفيكا البرتغالي، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء لاعب الوسط الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو بشكل نهائي من صفوف ريال بيتيس الإسباني.