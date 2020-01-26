بحثا عن بديل لهاري كين.. توتنهام يبدأ المفاوضات مع أيندهوفن الهولندي لضم بيرغوين

يسابق مسؤولو نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي الزمن، لحسم صفقة المهاجم الذي سيخلف هداف الفريق هاري كين بعد الإصابة التي تعرض لها قبل عدة أسابيع.

وتلقى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام صدمة قاسية؛ عقب إصابة كين وتأكيد ابتعاده عن الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويسعى مورينيو لضم مهاجم جديد؛ لتعزيز قوة فريقه الهجومية، في ظل عدم وجود مهاجم صريح بقائمة توتنهام.

مهاجم أيندهوفن

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن توتنهام يوجه أنظاره الآن إلى ستيفن بيرغوين مهاجم فريق أيندهوفن الهولندي، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأجرى النادي اللندني محادثات رسمية مع أيندهوفن حيث يحظى اللاعب الدولي الهولندي باهتمام كبير من جوزيه مورينيو المدير الفني للسبيرز.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بيرغوين الذي تصل قيمته السوقية إلى 21 مليون جنيه إسترليني، سيغيب عن مباراة فريقه المرتقبة اليوم، أمام نظيره تفينتي ضمن منافسات الدوري الهولندي، بسبب المفاوضات مع توتنهام.

اهتمام ليستر سيتي

وذكرت الصحيفة البريطانية في تقريرها، أن ستيفن بيرغوين، أصبح الآن أحد أبرز الأسماء بقائمة المطلوبين في توتنهام خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكان المهاجم الهولندي قد ارتبط بالانتقال إلى فريق ليستر سيتي مطلع الشهر الجاري.

وأشارت ”ديلي ميل“ إلى أن توتنهام بات في حاجة ماسة للتعاقد مع مهاجم جديد، في ظل غياب هاري كين حتى نهاية إبريل المقبل بسبب الإصابة في أربطة الركبة، بجانب رحيل الدنماركي كريستيان إيركسن إلى إنتر ميلان الإيطالي.