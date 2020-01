”تريزيغيه“ يقود أستون فيلا لإسقاط ليستر سيتي والتأهل إلى نهائي كأس الرابطة الأندية الإنجليزية

اقتنص أستون فيلا، فوزا شاقا على حساب منافسه ليستر سيتي، بهدفين مقابل هدف، في مباراة إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزي.

وافتتح أصحاب الأرض، أهداف اللقاء، سريعًا، في الدقيقة 12، بواسطة الظهير الأيسر ماتيو تارجيت، بعد تمريرة رائعة من زميله جاك غريليش.

في الشوط الثاني، سجل كليتشي إيهانتشو، هدف التعادل لصالح الضيوف، بطريقة رائعة، في الدقيقة 72، الأمر الذي جعل المباراة تقترب إلى اللجوء لركلات الترجيح.

وسجل البديل المصري محمود حسن ”تريزيغيه“، هدفًا قاتلًا من عرضية مواطنه أحمد المحمدي، في الدقيقة 93 من الشوط الثاني، قبل دقيقة واحدة فقط من إطلاق حكم اللقاء صافرته.

وتأهل أستون فيلا، بنتيجة (3-2) في مجموع اللقائين، ليصل بذلك إلى المباراة النهائية التي تقام على ملعب ويمبيلي، في انتظار حسم البطاقة الثانية.

The Egyptian king Trezeguet being lifted up by the Aston Villa fans! ????????#AVLLEI pic.twitter.com/vj3miZNkVS

