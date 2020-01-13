بعد اكتساح أستون فيلا.. غوارديولا يرفع الراية البيضاء أمام ليفربول

حقق نادي مانشستر سيتي انتصارا ساحقا خارج أرضه على أستون فيلا 6-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء أمس السبت، على ملعب ”فيلا بارك“ في المرحلة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ.

واستعاد مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول المسابقة، مستغلا الهزيمة المفاجئة التي تعرض لها ليستر سيتي على أرضه في ملعب ”كينغ باور ستاديوم“ 1-2 أمام ساوثهامبتون، ليرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 47 نقطة، مقابل 45 نقطة لـ“الثعالب“.

ويتصدر ليفربول البريمييرليغ برصيد 61 نقطة، بفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي، حامل اللقب في النسختين الأخيرتين، ولا يزال أمام الريدز مباراة مؤجلة مع وست هام يونايتد.

ورغم الانتصار الساحق الذي حققه مانشستر سيتي، إلا أن الإسباني بيب غوارديولا رفع الراية البيضاء في سباق الدوري الإنجليزي، مستسلما أمام المتصدر ليفربول.

وقال غوارديولا: ”أنسوا الدوري تماما، لا توجد فرصة أمامنا للتتويج بالبطولة، كنا نتمنى القتال أمام ليفربول حتى النهاية، ولكننا لن نستطيع للعديد من الأسباب“.

وأضاف: ”اليوم انتصرنا على أستون فيلا وأصبحنا في المركز الثاني، وهو ما يضعنا على مسار التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل“.

وخسر مانشستر سيتي 5 مباريات هذا الموسم، وتعادل مرتين؛ ما أبعده عن مطاردة ليفربول الذي حقق 20 انتصارا، وتعادل مرة واحدة فقط خارج أرضه أمام مانشستر يونايتد 1-1 في ”أولد ترافورد“.

ويضع غوارديولا تركيزه هذا الموسم على دوري أبطال أوروبا، بعد ابتعاد السيتي عن المنافسة على لقب البريمييرليغ، ولكن طموحاته في التتويج بأميرة أوروبا ستكون على المحك، عندما يلتقي ريال مدريد الإسباني في دور الـ16 للمسابقة، في أقوى مواجهات هذا الدور على الإطلاق.

وتوّج ريال مدريد ببطولة كأس السوبر الإسباني مساء أمس، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد 4-1 بركلات الترجيح، عقب التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ”الجوهرة المشعة“ بمدينة جدة السعودية.