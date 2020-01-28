تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية: تعثر صفقة انتقال مورينو إلى نادي برشلونة.. ومانشستر يونايتد يفاجئ غاريث بيل

بدأ العد التنازلي لغلق باب الانتقالات الشتوية في الدوريات الأوروبية وسط توقعات بحسم عدة صفقات في الساعات القليلة المقبلة من جانب بعض الأندية على رأسها برشلونة الإسباني.

وتستعرض إرم نيوز في التقرير التالي آخر تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020:

رودريغو مورينو

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مفاوضات برشلونة مع فالنسيا، بشأن التعاقد مع المهاجم رودريغو مورينو.

ووفقا لصحيفة ”سبورت“ الإسبانية، فإن برشلونة أوقف المفاوضات مع فالنسيا، بسبب الشروط النهائية للصفقة، التي وضعها مسؤولو الخفافيش.

وأشارت إلى أن برشلونة رفض نهائيا وضع بند في إعارة رودريغو ينص على إلزامية الشراء قبل 30 يونيو/حزيران المقبل.

وأوضحت أنه بدءا من الآن ستشرع إدارة برشلونة في البحث عن مهاجمين آخرين.

وكشفت أنه رغم موافقة رودريغو على الانتقال إلى برشلونة، لكن الأخير رفض بند إلزامية الشراء والسعر الإجمالي للصفقة.

مانشستر يونايتد يفاجئ غاريث بيل

فاجأ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اللاعب الويلزي غاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني في شهر يناير الجاري للتعاقد معه قبل غلق باب الانتقالات الشتوية بحسب موقع (لو 10 سبورت) الفرنسي الذي أشار إلى أن مانشستر يرغب في حسم الصفقة خلال الساعات المقبلة.

وطلب المدرب النرويجي أولى سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، ضم بيل في فترة الانتقالات الشتوية الحالية مقابل 60 مليون يورو إلا أن مصادر داخل نادي ريال مدريد أكدت للموقع الفرنسي أن اللاعب يملك عرضا آخر من توتنهام الإنجليزي.

في المقابل، أعلن أليخاندرو كامانو وكيل اللاعب المغربي أشرف حكيمي نجم ريال مدريد المعار إلى بروسيا دورتموند الألماني، أنها لا توجد أي مفاوضات لرحيل اللاعب إلى بايرن ميونخ الألماني في الموسم الجديد، كما أكدت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد حدد سعر اللاعب مقابل 45 مليون يورو.

إنتر يحسم صفقة إريكسن

أعلن نادي إنتر الإيطالي التعاقد رسميا مع لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن نجم فريق توتنهام الإنجليزي.

ووقع إريكسن لمدة 4 مواسم ونصف، ليصبح لاعبا رسميا في صفوف إنتر مقابل 20 مليون يورو للنادي الإنجليزي، نظير بيع اللاعب قبل 6 أشهر من نهاية عقده.

وأعلن توتنهام تعاقده مع لاعب الوسط الأرجنتيني الدولي جيوفاني لو سيلسو بشكل نهائي، قادما من صفوف ريال بيتيس الإسباني، مقابل 27 مليون و500 ألف جنيه إسترليني.

وانضم لو سيلسو إلى توتنهام على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد في الصيف الماضي مقابل 16 مليون يورو.

فشل صفقة تبادلية بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان

فشلت الصفقة التبادلية بين ناديي يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي التي كانت تقضي بانتقال ماتيا دي تشيليو لاعب يوفنتوس إلى باريس، مقابل رحيل لافين كورازاوا ظهير باريس إلى اليوفي.

وذكرت ”سكاي سبورتس“، أن الصفقة باءت بالفشل بعد محادثات بين مسؤولي الناديين.