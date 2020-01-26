إنتر ميلان يتمم اتفاقه مع جيرو نجم تشيلسي لضمه في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية عن توصل مسؤولي إنتر ميلان إلى اتفاق بشأن التعاقد مع الفرنسي أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ووفقا لما ذكره موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، فإن إنتر ميلان اتفق مع جيرو على الانضمام للفريق، والحصول على راتب سنوي يبلغ 5 ملايين يورو.

وأشارت إلى أن إنتر توصل أيضا لاتفاق مع تشيلسي بشأن الصفقة التي ستبلغ 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى المكافآت.

وكان جيرو قد خرج من حسابات فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، خلال الموسم الحالي، وتحول إلى المهاجم الثالث في الفريق بعد تامي أبراهام وميتشي باتشواي.

كما كشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ من جانبها، أن جيرو لم يعد خيارا لدى إدارة برشلونة، وتم استبعاده من الأسماء المطروحة على طاولتهم في الشتاء الحالي.

جيرو تم استبعاده بالأمس من مباراة تشيلسي وهال سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي والتي فاز بها فريقه بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن ينتهي عقد جيرو مع البلوز في الصيف المقبل، وبالتالي يحق للمهاجم الفرنسي التوقيع مع أي نادٍ مجانا بدءا من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.