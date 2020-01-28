مانشستر سيتي يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة مانشستر يونايتد بعودة ليروي ساني

عاد الجناح الألماني ليروي ساني للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى قبل بداية الموسم الحالي ما يمثل دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة مانشستر يونايتد في قبل نهائي كأس كاراباو.

وأصيب اللاعب الدولي الألماني البالغ من العمر 24 عاما في الرباط الصليبي الأمامي من ركبته اليمنى في تتويج سيتي بدرع المجتمع بعد الفوز على ليفربول قبل بداية الموسم وقد خضع لعملية جراحية أبعدته مدة طويلة.

لكن النادي الإنجليزي أعلن، اليوم الثلاثاء، عودة الدولي الألماني للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد أسابيع تدرب خلالها منفردا في محاولة لزيادة مستويات لياقته البدنية بعد ستة أشهر تقريبًا غاب خلالها عن الملاعب.

ويستعد سيتي لمواجهة غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في قبل نهائي كأس كاراباو يوم الأربعاء على أرضه في محاولة لتكرار إنجاز الموسم الماضي بالفوز بالثلاثية المحلية.

وسعى بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني بقوة للتعاقد مع ساني قبل إصابته وقد عادت الشائعات للظهور مجددا بعد تعافيه من الإصابة خاصة وأن اللاعب رفض تجديد عقده مع النادي الإنجليزي.

وعرض سيتي على اللاعب تمديد تعاقده لكنه لم يوقع عقدا جديدا حتى الآن بعدما عانى للحفاظ على مكانه في التشكيلة الأساسية في الموسم الماضي.

وكان ساني، الذي انضم إلى سيتي قادما من شالكه في 2016، هدفا لبايرن ميونخ طيلة الصيف الماضي ولا يزال بيب غوارديولا مصمما على الإبقاء على اللاعب في استاد الاتحاد.

ويمتد العقد الحالي لساني مع مانشستر سيتي حتى يونيو/حزيران 2021 وأي صفقة جديدة سواء بانتقاله إلى بايرن ميونخ أو أي ناد آخر ستكون بموافقة سيتي.