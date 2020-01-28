رسميا.. مانشستر سيتي يجدد عقد البرازيلي فرناندينيو

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي رسميا، عن تمديد تعاقده مع البرازيلي فرناندينيو لمدة موسم إضافي.

ووفقا لما ذكره النادي في بيان رسمي، يوم الثلاثاء، فإن العقد الجديد يضمن بقاء اللاعب في النادي حتى صيف عام 2021، ووقتها سيكون قد أمضى 8 مواسم مع ”السيتيزن“.

واستمتع فرناندينيو بفترته مع الفريق السماوي، إذ توج معه بـ3 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب لكأس الاتحاد الإنجليزي، و4 لكأس رابطة المحترفين.

وقال فرناندينيو، إنه عازم على مواصلة النجاح مع مانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فرناندينيو: ”أريد أن أغتنم الفرصة لأسجل مدى امتناني لزملائي في الفريق، وموظفي غرف الملابس، بدونهم لم تكن قصتي لتكتمل في مانشستر سيتي“.

وتابع: ”لقد استمتعت بكل ثانية من وقتي مع السيتي، لم أكن أتوقع أبدا مثل هذه العلاقة الرائعة مع النادي والمشجعين، لكن ذلك حدث، وأنا ممتن كل يوم“.

وأردف: ”جماهيرنا لا تصدق، أنا سعيد جدا لدرجة أن استمر في اللعب معهم لمدة عام آخر، أشعر بحبهم وشغفهم، ويساعدني ذلك في الحفاظ على قيادتي للفريق“.

وأشار: ”أركز الآن على استمرار نجاحي مع الفريق، أريد أن يستمر ذلك لأطول فترة ممكنة مع توجيهات بيب“.

فرناندينيو كان انضم لمانشستر سيتي في صيف العام 2013، وأثبت أنه أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق.

ومع تولي التشيلي مانويل بيليغريني تدريب الفريق، كان فرناندينيو جزءا من حملة تهدف إلى إعطاء السيتي المزيد من الطاقة والديناميكية.

وفي موسمه الأول مع السيتي، أثبت فرناندينيو أننا تعاقدنا مع أكثر لاعبي الوسط تكاملا، حيث فزنا بلقب الدوري الممتاز وكأس كاراباو وسجلنا 156 هدفا في جميع المسابقات، الرقم الذي كان قياسيا وقتها في كرة القدم الإنجليزية.

وسجل فرناندينيو هدف الفوز في نهائي كأس الرابطة العام 2006 على ليفربول، كما كان عنصرا حاسما في تأهلنا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا خلال نفس العام.

ومنذ وصول بيب غوارديولا، ازدادات قوة فرناندينيو، وأثبت إمكانياته كواحد من أكثر لاعبي خط الوسط فاعلية، واسهم بقوة في تتويج السماوي بـ4 ألقاب محلية تاريخية الموسم الماضي.

ولعب فرناندينيو في أكثر من مركز بخلاف خط الوسط، وخلال الموسم الجاري لعب كقلب دفاع لتعويض الإصابات التي ضربت الفريق، ولولا انضباطه في الخط الخلفي، لما كان النجاح ممكنا.

وبشكل عام، لعب فرناندينيو 299 مباراة خلال مشواره مع مانشستر سيتي حتى الآن، سجل خلالها 23 هدفا.