سولشاير يشعل غضب لاعبي مانشستر يونايتد بسبب أليكسيس سانشيز

قالت تقارير صحفية إن النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، يرغب في منح فرصة جديدة لمهاجمه التشيلي أليكسيس سانشيز، المعار حاليا إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي.

ورحل سانشيز، 31 عاما، إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة لمدة عام مطلع الموسم الجاري، ولكنه لم يترك بصمة إيجابية حتى الآن، حيث شارك في 7 مباريات فقط، وأحرز هدفا وصنع آخر.

وأشارت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية إلى أن سولشاير يؤمن بقدرته على إعادة سانشيز إلى التألق مرة أخرى مع مانشستر يونايتد، حيث يرفض حاليا التفريط فيه لإنتر ميلان أو أي ناد آخر.

وأكدت أن سانشيز سيستمر رفقة إنتر ميلان حتى انتهاء فترة إعارته بنهاية الموسم الجاري، حيث لا يستطيع مانشستر يونايتد استعادته في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، بعد التقارير التي أشارت إلى احتمال فسخ عقد الإعارة، لتعويض غياب ماركوس راشفورد، الذي سيغيب عن المانيو بداعي الإصابة في فترة حاسمة من الموسم.

وتعرض راشفورد لإصابة في مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم 19 يناير الجاري، وتأكد غيابه لفترة لا تقل عن 6 أسابيع.

وتابعت ”إكسبريس“ بقولها، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء: ”أبلغ مانشستر يونايتد مديري أعمال سانشيز أنه لن يرحل إلى أي وجهة أخرى بعد نهاية إعارته إلى إنتر ميلان وسيعود إلى ”أولد ترافورد“.

ومضت تقول: ”قرار سولشاير يمنح فرصة جديدة للتشيلي الدولي سانشيز من شأنه أن يثير غضب لاعبي الفريق، في ظل حصول اللاعب على أعلى راتب في تاريخ النادي الإنجليزي، حيث يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ورغم ذلك فإنه لم يصنع إنجازات تذكر رفقة المانيو منذ انتقاله من صفوف آرسنال في صيف 2018“.

وأشارت إلى أن سانشيز لا يحظى بعلاقات طيبة مع لاعبي مانشستر يونايتد، وبالتالي فإن عودته مرة أخرى إلى صفوف الفريق من شأنها أن تثير أزمات لا حصر لها بين سولشاير ونجوم المانيو.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، بفارق 6 نقاط عن تشيلسي، صاحب المركز الرابع، وهو آخر المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.