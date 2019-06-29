رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن صفقته الجديدة

أعلن نادي مانشستر يونايتد بشكل رسمي، التعاقد مع أرون بيساكا، ظهير أيمن نادي كريستال بالاس ومنتخب إنجلترا.

وقال مانشستر يونايتد، في بيان رسمي، إن النادي وقع عقدًا لمدة 5 سنوات مع اللاعب ذو الـ21 عامًا.

قال بيساكا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: ”إنه شعور لا يُصدق، وشرف لي أن أكون لاعبًا لمانشستر يونايتد“.

وأضاف بيساكا ”لا أستطيع الانتظار، سأحصل على فترة راحة قصيرة، لكنني أتطلع إلى بدء التدريب مع المدرب وزملائي الجديد في جولة ما قِبل الموسم“.

من جهته قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد: ”آرون هو أحد أفضل المدافعين المرتقبين في الدوري الإنجليزي، لديه الموهبة والعقلية للمناسبة للعب مع مانشستر يونايتد“.

وأضاف سولشاير ”بيساكا يُناسب تمامًا نوعية اللاعبين الذين نتطلع إلى التعاقد معهم لمُساعدتنا على التحسّن والمضي قدمًا“.

وأتم مدرب مانشستر يونايتد ”آرون لاعب شاب وجائع ومتشوق للتعلم، وأنا سعيد لأننا تعاقدنا معه، ونتطلع إلى أن يواصل معنا تطوره الهائل“.

وذكرت تقارير صحفية أنّ الصفقة ستكلف مانشستر يونايتد 45 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى 5 ملايين جنيه إسترليني كمتغيرات.

وأصبح بيساكا خامس أغلى توقيع في مانشستر يونايتد بعد بول بوغبا (89 مليون جنيه إسترليني)، وروميلو لوكاكو (76 مليون جنيه إسترليني)، وأنخيل دي ماريا (59.7 مليون جنيه إسترليني)، وفريد (52 مليون جنيه إسترليني).