خرج على محفة.. إصابة شكودران موستافي تمنعه من الرحيل عن آرسنال (صور)

تعرض شكودران موستافي لإصابة خلال مباراة فريقه آرسنال أمام بورنموث في كأس الاتحاد الإنجليزي ليغادر الملعب على محفة.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن المدافع الألماني التحم مع حارس المرمى إميليانو مارتينيز أثناء محاولته إرسال ضربة رأس خلال الدقيقة 62 بينما كان فريقه متقدما بهدفين نظيفين قبل أن تتلقى شباكه هدفا قبل النهاية.

وشارك روب هولنديغ بدلا من موستافي في ظل استمرار غياب البرازيلي ديفيد لويز للإيقاف بينما سيعاني المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا من مشكلة قبل مواجهة بيرنلي يوم الأحد المقبل في الدوري حيث بات لديه فقط هولندينغ وسوكراتيس باباستاثوبولوس.

ويعاني المدافع الألماني من انتقادات جماهيرية شديدة لكن غيابه سيترك أرتيتا دون خيارات دفاعية خاصة وأن المدافع البالغ من العمر 27 عامًا بدأ آخر مباراتين لآرسنال في الدوري وخاض 90 كاملة أمام شيفيلد يونايتد وتشيلسي.

ومع انتهاء فترة الانتقالات الشتوية يوم الجمعة المقبل لا شك أن إصابة موستافي ستعرض أي فرصة لرحيله عن المدفعجية قبل نهاية يناير/كانون الثاني الحالي.

ووقع المدافع الألماني في خطأ قاتل أثناء مباراة فريقه الأخيرة أمام تشيلسي بالدوري، كلف الفريق استقبال هدف التعادل في ديربي لندن.

وأشاد أرتيتا بلاعبه الألماني قائلا قبل مواجهة بورنموث: ”عندما يكون لاعبنا، ويتدرب كل يوم بالطريقة التي يفعلها الآن، بالطبع سيكون كذلك. ربما كان الوضع مختلفاً في الصيف، عندما أتيت إلى هنا رأيته يتدرب بجهد ويريد دائماً مساعدة الفريق“.

وتابع ”نعم ارتكب بعض الأخطاء، ولكني أحب أن أرى ردة فعله، يمكنني قبول الأخطاء ولكن ما لا يمكنني قبول هو أن يرتكب أحدهم الأخطاء بعدها يتوقف عن اللعب ولا يريد اتخاذ أي قرارات في الملعب“.