آرسنال يسقط بورنموث ويلحق بركب المتأهلين لثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

لحق آرسنال بركب المتأهلين لثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه 2/1 على بورنموث، اليوم الاثنين، على ملعب فيتاليتي في الدور الخامس من البطولة.

ووضع بوكايو ساكا آرسنال في المقدمة في الدقيقة الخامسة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، مستغلا كرة من غابرييل مارتينيلي.

وأضاف إدوارد نيكيتاه الهدف الثاني للغانرز في الدقيقة 26، بتسديدة يسارية من داخل المنطقة بعد كرة عرضية من بوكايو ساكا.

وسجل سام سوريج الهدف الوحيد لبورنموث في الدقيقة 90.

ويلعب آرسنال مع بورتسموث في ثمن النهائي.

ولحق آرسنال بأندية مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي، وبورتسموث، ونوريتش سيتي، وشيفيلد يونايتد، وليستر سيتي، إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في حين فرض شروزبري مباراة إعادة على ليفربول، وكذلك فعل ساوثهامبتون مع توتنهام.

وآرسنال هو البطل التاريخي لكأس الاتحاد الإنجليزي، حيث أحرز اللقب 13 مرة، آخرها موسم 2016/2017، في حين حقق مانشستر يونايتد اللقب 12 مرة، مقابل 8 ألقاب لكل من تشيلسي وتوتنهام، و7 ألقاب لكل من ليفربول وأستون فيلا.

هدف ساكا ????pic.twitter.com/nDEY5ZjV8Q — فيديو شبكة أرسنال العربية (@G4A_Videos) January 27, 2020