تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية: مغالاة آرسنال تقرب مورينو من برشلونة.. وصدمة قوية لنجم ريال مدريد

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني حسم صفقة شتوية مهمة قبل غلق باب سوق الانتقالات الشتوي في شهر يناير الجاري بعدما حدد العملاق الكتالوني هدفه بضم مهاجم سوبر وهو الحديث الذي يسيطر على الأحاديث في الصحف العالمية.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي آخر تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية اليوم الاثنين:

ساعات الحسم في صفقة برشلونة المنتظرة

يبدو أن برشلونة اقترب من حسم صفقته المنتظرة في خط الهجوم بعد إصابة لاعبه الأوروغواياني لويس سواريز التي تبعده عن المستطيل الأخضر لشهور.

وذكرت تقارير صحفية محلية أن صفقة انتقال المهاجم رودريغو مورينو نجم فالنسيا ومنتخب إسبانيا إلى برشلونة شهدت تطورات جديدة بعد سفر رئيس نادي فالنسيا أنيل مورثي إلى مدينة برشلونة للاتفاق على بعض البنود الخاصة بالصفقة وحسمها سواء بالإتمام أو إيقاف المفاوضات.

وكشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ عن رغبة برشلونة في تخفيض طلبات فالنسيا لإطلاق سراح رودريغو مؤكدة أن هناك خيارات مطروحة لتخفيض قيمة الصفقة على رأسها رحيل السنغالي الدولي موسى واغي ظهير أيمن البارسا إلى فالنسيا.

من جهتها أكدت صحيفة ”ماركا“ أن برشلونة قد يرفع العرض المالي إلى 60 مليون لاقتناص صفقة مورينو نهائيا وحسم المفاوضات في الساعات القليلة القادمة.

في الوقت الذي تبدو فكرة انتقال الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ نجم آرسنال الإنجليزي إلى برشلونة محل شك كبير بحسب صحيفة ”تيليغراف“ البريطانية والتي أكدت أن آرسنال يرغب في الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني وهو ما يراه مسؤولو برشلونة مبلغا ضخما خاصة مع وصول أوباميانغ إلى 30 عاما.

وأكدت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن المدرب كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة يميل لضم رودريغو مورينو وليس أوباميانغ أو أي مهاجم آخر من خارج الدوري الإسباني خاصة أن مورينو يعلم جيدا طبيعة الليغا ويستطيع الانسجام سريعا مع الفريق الكتالوني.

في المقابل، اقترب اللاعب الصاعد كارليس بيريز نجم فريق برشلونة من الرحيل إلى نادي روما الإيطالي بعد أن أتم مسؤولو الجيلاروسي المفاوضات الخاصة باللاعب.

وأكدت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن بيريز سيوقع عقداً لمدة 4 مواسم قادمة مع روما مقابل 15 مليون يورو وسيخضع في الساعات القادمة لكشف طبي قبل انضمامه إلى صفوف روما.

ريال مدريد يصدم سيبايوس

تلقى اللاعب الإسباني داني سيبايوس نجم فريق ريال مدريد الإسباني المعار إلى نادي آرسنال الإنجليزي صدمة قوية من مسؤولي الفريق الملكي بحسب تقارير صحفية إسبانية.

وكشفت صحيفة ”ماركا“ عن رغبة سيبايوس في الرحيل عن آرسنال بعد أن تحول إلى لاعب بديل مع رحيل المدرب أوناي إيمري وإقالته من منصبه ولكن السبب الأهم أيضا أن اللاعب تلقى اتصالات من فريق فالنسيا الإسباني للعودة إلى الليغا في ظل قوة علاقته بالمدرب ألبرت سيلاديس المدير الفني لفريق فالنسيا.

ورفضت إدارة ريال مدريد فكرة رحيل سيبايوس إلى فالنسيا وهو ما أكده مسؤولو النادي الملكي لبعض وكلاء اللاعب وهو ما يهدد اكتمال الصفقة في الساعات القليلة القادمة.

أتلتيكو مدريد يقدم محاولة أخيرة لضم كافاني

قدّم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني محاولة أخيرة لضم النجم الأوروغواياني إدينسون كافاني مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشفت صحيفة ”ماركا“ عن تواجد شقيق اللاعب في العاصمة الإسبانية مدريد من أجل حسم مسألة التعاقد الخاص بشقيقه مع الروخي بلانكوس في شهر يناير الجاري قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات تسير بقوة لإقناع إدارة باريس برحيل اللاعب قبل 6 شهور من نهاية عقده خاصة أن أتلتيكو مدريد يرغب في ضم اللاعب.

سليماني يخطف الأنظار في البريمييرليغ

خطف النجم الجزائري إسلام سليماني مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي المعار إلى نادي موناكو الفرنسي الأنظار في الدوري الإنجليزي بعد أن تابعته عدة أندية على رأسها توتنهام وتحركت لضمه في شهر يناير الجاري.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية عن رغبة مانشستر يونايتد في ضم اللاعب الجزائري لتعويض إصابة ماركوس راشفورد التي تبعده لعدة شهور عن الملاعب.