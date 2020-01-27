مواجهة نارية محتملة بين ليفربول وتشيلسي في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (صورة)

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آرسنال أكثر الأندية تحقيقا للقب برصيد 13 لقبا، ويأتي بعده مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 12 لقبا، ثم تشيلسي وتوتنهام في المركز الثالث ولكل منهما 8 ألقاب.