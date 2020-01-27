مواجهة نارية محتملة بين ليفربول وتشيلسي في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (صورة)

أجرى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الإثنين قرعة الدور الخامس لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
وفيما يلي نتيجة القرعة.
شيفيلد وينزداي VS مانشستر سيتي.
ريدينغ/كارديف سيتي VS شيفيلد يونايتد.
تشيلسي VS شروزبري تاون/ليفربول.
وست بروميتش VS نيوكاسل/أوكسفورد يونايتد.
ليستر سيتي VS كوفنتري سيتي/برمنغهام.
نورثامبتون/ديربي VS مانشستر يونايتد.
ساوثامبتون/توتنهام VS نوريتش سيتي.
بورتسموث VS بورنموث/آرسنال.
وآرسنال هو أكثر الأندية تحقيقا للقب برصيد 13 لقبا، ويأتي بعده مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 12 لقبا، ثم تشيلسي وتوتنهام في المركز الثالث ولكل منهما 8 ألقاب.
وحصد ليفربول 7 ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي آخرها كان في موسم 2005/2006.