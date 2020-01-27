 مواجهة نارية محتملة بين ليفربول وتشيلسي في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (صورة) – إرم نيوز‬‎

مواجهة نارية محتملة بين ليفربول وتشيلسي في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (صورة)

مواجهة نارية محتملة بين ليفربول وتشيلسي في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (صورة)

المصدر: رويترز

أجرى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الإثنين قرعة الدور الخامس لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفيما يلي نتيجة القرعة.

شيفيلد وينزداي VS مانشستر سيتي.

ريدينغ/كارديف سيتي VS شيفيلد يونايتد.

تشيلسي VS شروزبري تاون/ليفربول.

وست بروميتش VS نيوكاسل/أوكسفورد يونايتد.

ليستر سيتي VS كوفنتري سيتي/برمنغهام.

نورثامبتون/ديربي VS مانشستر يونايتد.

ساوثامبتون/توتنهام VS نوريتش سيتي.

بورتسموث VS بورنموث/آرسنال.

وآرسنال هو أكثر الأندية تحقيقا للقب برصيد 13 لقبا، ويأتي بعده مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 12 لقبا، ثم تشيلسي وتوتنهام في المركز الثالث ولكل منهما 8 ألقاب.

وحصد ليفربول 7 ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي آخرها كان في موسم 2005/2006.

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