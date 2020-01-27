هل يشرك يورغن كلوب لاعبي الفريق الأول في مباراة الإعادة بين ليفربول وشروزبيري؟

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن مباراة الإعادة في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ضد شروزبيري تاون لن يشارك فيها أي لاعب من الفريق الأول لأنها تتعارض مع عطلة الدوري الإنجليزي الممتاز التي تطبق لأول مرة.

وفرط نادي ليفربول بتشكيلة شهدت العديد من التغييرات في تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 مع شروزبيري المنتمي للدرجة الثالثة في مواجهة مثيرة باستاد نيو ميدو، أمس الأحد.

ولم يصل كلوب مطلقا مع ليفربول إلى الدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي منذ تعيينه في أكتوبر تشرين الأول 2015، لكنه يبدو الآن مستعدا للتضحية بفرصة إنهاء هذا السجل السيئ.

واحتفل لاعبو شروزبيري وجماهيره في أرض الملعب بعد التعادل الذي منحهم فرصة اللعب في استاد أنفيلد، لكن كلوب لم يكن في مزاج جيد.

وتعني العطلة الشتوية الجديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز أن كل الأندية ستحصل على راحة لمدة تصل لأسبوعين. ولن يلعب ليفربول، الذي يتصدر الترتيب بفارق ضخم يبلغ 16 نقطة، أي مباراة في الدوري بين مواجهتيه ضد ساوثهامبتون في أول فبراير شباط ونوريتش سيتي في 15 فبراير.

لكن يتعين الآن على ليفربول استضافة شروزبيري في الرابع أو الخامس من فبراير شباط.

وأبلغ كلوب الصحفيين: ”في أبريل 2019 تلقينا خطابا من رابطة الدوري الممتاز، حيث طلبوا منا احترام العطلة الشتوية وعدم تنظيم أي مباريات ودية أو رسمية.

”قلت للاعبين بالفعل قبل أسبوعين إننا سنحصل على عطلة شتوية، وهذا يعني أننا لن نكون موجودين هنا. اللاعبون الصغار هم من سيخوضون هذه المباراة لأنه لا يمكن التعامل معنا بهذه الطريقة وكأن لا أحد يهتم بنا“.

وأضاف: ”أعرف أنها بطولة شعبية للغاية، لكن هذه هي الطريقة التي أرى بها الأمور. طلبت منا رابطة الدوري الممتاز احترام العطلة الشتوية وهذا ما سنفعله. إذا لم يحترم الاتحاد الإنجليزي ذلك فهذا شيء لا يمكننا تغييره. لكننا لن نكون هناك“.

كما أكد كلوب أن نيل كريتشلي، مدرب فريق تحت 23 عاما، هو من سيقود الفريق في هذه المباراة.

وتولى كريتشلي قيادة ليفربول في مباراته بدور الثمانية لكأس رابطة الأندية أمام أستون فيلا هذا الموسم عندما كان الفريق الأول في قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية. وفاز فيلا 5-صفر.

ويبدو أن كلوب، الذي يعتقد أن مباريات الإعادة في الكأس يجب إلغاؤها، سيلتزم بكلمته لأقصى درجة.

وقال: ”الأمر يتعلق براحة اللاعبين وهم بحاجة لراحة.. راحة ذهنية وراحة عقلية“.

وتابع: ”هذا ما تعنيه العطلة الشتوية، وبعد ذلك تأتي مسابقة أخرى وتقول لنا إن هذه العطلة ليست مهمة. كان علينا اتخاذ هذه القرارات من قبل لأن اللاعبين لديهم عائلات. والدوليون مثل جوردان هندرسون وفيرجيل فان دايك وجيني فينالدم وترينت ألكسندر-أرنولد ومحمد صلاح وساديو ماني لم يحصلوا مطلقا على راحة“.