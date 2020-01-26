جماهير شروزبري تحتفل بالتعادل مع ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

احتفلت جماهير شروزبري المنتمي للدرجة الثالثة بالتعادل مع ليفربول، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأحد.

وأهدر ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تقدمه بفارق هدفين وتعادل 2-2 في ضيافة شروزبري، ما جعل الجماهير تنزل إلى أرض الملعب وتحتفل بالتعادل، وسط فرحة عارمة من الجميع.

ودخل ليفربول المباراة بتشكيلة من لاعبي الصف الثاني وبدا أنه سيبلغ الدور الخامس لأول مرة منذ تعيين يورغن كلوب في 2015.

جماهير شروسبيري تحتفل بالتعادل التاريخي أمام ليفربول ???? منقول من انستغرام @joehartofficial pic.twitter.com/u9RSCuZFlr — EPL World (@EPLworld) January 26, 2020

لكن البديل جيسون كامينز أطلق احتفالات المشجعين بشكل صاخب في ملعب نيو ميدو بعدما سجل هدفين متتاليين.

وقلص كامينز الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 65 ثم أدرك التعادل بعدما وضع الكرة ببراعة في مرمى الحارس أدريان.

وكان ليفربول، الذي يبدو في طريقه لحصد لقب الدوري لأول مرة في 30 عاما ودون التعرض لأي هزيمة، تقدم بهدف عن طريق الشاب كيرتيس جونز بعد 15 دقيقة من البداية.

وأضاف الفريق الفائز بالكأس سبع مرات الهدف الثاني بعد 28 ثانية من بداية الشوط الثاني عندما وضع دونالد لاف لاعب شروزبيري الكرة بطريق الخطأ في مرماه.

لكن بطل أوروبا والعالم فقد تركيزه وتعرض لعقوبة سريعة من الفريق المغمور ليتأجل الحسم لمباراة الإعادة في أنفيلد.

وأشرك كلوب الثنائي محمد صلاح وروبرت فيرمينو في الدقائق الأخيرة لكن ليفربول أخفق في هز شباك أصحاب الأرض.