شروسبري تاون يفجر مفاجأة ويفرض مباراة إعادة على ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

فجر شروسبري تاون، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، مفاجأة، وفرض مباراة إعادة على نادي ليفربول، في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تعادلهما 2/2، في الدور الرابع، على ملعب مونتكومري ميداو، اليوم الأحد.

وافتتح كورتيس جونز التسجيل لليفربول في الدقيقة 15، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعزز دونالد لوف لاعب شروسبري تاون تقدم ليفربول بهدف بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 46.

وأشعل شروسبري تاون المباراة بعدما تعادل له جاسون كامينجز في الدقيقة 65، من ركلة جزاء.

وعاد جاسون كامينجز وسجل الهدف الثاني له ولشروسبري تاون في الدقيقة 75 بعدما تلاعب بمدافعي ليفربول وسدد في الزاوية اليمنى.

وتأهلت أندية: مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي، وبورتسموث، ونوريتش سيتي، وشيفيلد يونايتد، وليستر سيتي، إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في حين يلعب آرسنال مع بورنموث، علمًا بأن ساوثهامبتون فرض مباراة إعادة على توتنهام.

ويملك ليفربول 7 ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي آخرها كان في موسم 2005/2006، علمًا بأن آرسنال أكثر نادٍ حقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي برصيد 13 لقبًا، ثم يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثاني ويملك 12 لقبًا، ومن بعده تشيلسي وتوتنهام بـ8 ألقاب لكل منهما.

شروبيري 0 × 1 ليفربول | هدف جونز ⚽️???? “

حسابنا الاساسي @LFC_Oman@Footballalzoz45

تليجرام اهداف أول بي اول ⚽️????https://t.co/eDFytpjlAv pic.twitter.com/dkhxENyKSz — اهداف كرة قدم HD 9 (@4K968) January 26, 2020

شروبيري 0 × 2 ليفربول | هدف عكسي ????⚽️????

حسابنا الاساسي @LFC_Oman @Footballalzoz45 pic.twitter.com/2g5UZkZZ0M — اهداف كرة قدم HD 9 (@4K968) January 26, 2020

شروبيري 1 × 2 ليفربول | هدف جاسون كامينجز ⚽️???? “

حسابنا الاساسي @LFC_Oman @Footballalzoz45 pic.twitter.com/4io4CpC4Uo — اهداف كرة قدم HD 9 (@4K968) January 26, 2020