مانشستر يونايتد يكتسح ترانمير روفرز ويتأهل لثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

تأهل مانشستر يونايتد إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه الكبير بنتيجة 6/0 على ترانمير روفرز على ملعب برينتون بارك، اليوم الأحد.

وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول متقدما 5/0، سجلها هاري ماغواير، وديوغو دالوت، وجيمي لينغارد، وفبل جونز، وأنتوني مارسيال، في حين أضاف ماسون غرينوود الهدف السادس في الدقيقة 56، من ضربة جزاء.

وتأهلت أندية مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، تشيلسي، وبورتسموث، ونوريتش سيتي، وشيفيلد يونايتد، وليستر سيتي، في حين يلعب ليفربول مع شروسبري تاون، وآرسنال مع بورنموث، في حين فرض ساوثهامبتون مباراة إعادة على توتنهام.

وسبق أن حقق مانشستر يونايتد لقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 12 مرة، وهو ثاني أكثر من حقق اللقب بعد آرسنال (13 لقبا)، لكن آخر ألقاب مانشستر يونايتد في البطولة يعود لموسم 2015/2016، تحت قيادة المدرب الهولندي لويس فان غال.

وآخر نهائي خسره مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي كان موسم 2017/2018، عندما خسر 0/1 أمام تشيلسي.