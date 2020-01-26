مانشستر سيتي يقسو على فولهام ويبلغ ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

تأهل مانشستر سيتي إلى الدور الخامس (ثمن النهائي)، بكأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه الكبير بنتيجة 4/0 على ضيفه فولهام، على ملعب الاتحاد، اليوم الأحد.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء بعد تدخل القائد تيم ريم على البرازيلي غابرييل جيسوس، حيث طُرد تيم ريم وسدد الألماني إلكاي غوندوغان الركلة بنجاح في الدقيقة الثامنة، وعزز البرتغالي برناردو سيلفا تقدم مانشستر سيتي بالهدف الثاني في الدقيقة 19، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ووقع المهاجم البرازيلي جيسوس الهدف الثالث بضربة رأسية في الدقيقة 72، بعد كرة من جواو كانسيلو، وعاد جيسوس وسجل الهدف الشخصي الثاني، والثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 75، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد خطأ دفاعي فادح.

وتأهلت أندية، تشيلسي وبورتسموث ونوريتش سيتي وشيفيلد يونايتد وليستر سيتي، في حين يلعب مانشستر يونايتد ضد ترانمير روفرز، وليفربول مع شروسبري تاون، وآرسنال مع بورنموث، في حين فرض ساوثهامبتون مباراة إعادة على توتنهام.