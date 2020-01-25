إيهيناتشو يقود ليستر سيتي لدور الـ16 في كأس الاتحاد الإنجليزي

واصل كليتشي إيهيناتشو تألقه في كأس الاتحاد الإنجليزي وسجل هدفا مبكرا ليقود ليستر سيتي للفوز 1-صفر على برينتفورد والتأهل لدور الستة عشر في المسابقة التي لم يحرز أبدا لقبها اليوم السبت.

واستفاد المهاجم النيجيري البالغ عمره 23 عاما من تحرك جماعي ليسجل هدف التقدم بعد أربع دقائق ويرفع رصيده إلى تسعة أهداف في تسع مباريات دخل فيها التشكيلة الأساسية في هذه المسابقة.

ومع انتقال برينتفورد إلى ملعب جديد الموسم المقبل فإن هذه آخر مباراة على ملعبه الحالي في الكأس بعد 116 عاما من اللعب عليه.

وتلاشت تقريبا آمال برينتفورد في تحقيق أي مفاجأة بعدما قرر مدربه توماس فرانك الاعتماد على تشكيلة من لاعبي الصف الثاني في ظل الارتباط بخوض مواجهة مرتقبة أمام نوتنغهام فورست في دوري الدرجة الثانية.

ومنح ليستر، الذي يواجه أستون فيلا في قبل نهائي كأس الرابطة، الراحة لمجموعة من لاعبيه الأساسيين ونجح في التأهل أيضا.