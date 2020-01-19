بيرنلي يقلب الطاولة على ليستر سيتي ويحرمه من وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

قلب بيرنلي تأخره 0/1 إلى فوز بنتيجة 2/1 على ليستر سيتي اليوم الأحد، في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

وتقدم ليستر سيتي بهدف بتوقيع هارفي بارنيس في الدقيقة 33، في حين تعادل كريس وود لبيرنلي في الدقيقة 56.

وأضاع جيمي فاردي ركلة جزاء لليستر سيتي في الدقيقة 68، قبل أن يوقع آشلي ويستوود الهدف الثاني لبيرنلي في الدقيقة 79.

ورفع الفوز رصيد بيرنلي إلى 27 نقطة في المركز الرابع، في حين جمدت الخسارة رصيد ليستر سيتي عند 45 نقطة في المركز الثالث.

وتلقى ليستر سيتي الخسارة السادسة في الدوري الموسم الحالي، في حين فاز 14 مباراة وتعادل في ثلاث، في المقابل هذا الفوز الثامن لبيرنلي في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي مقابل الخسارة في 12 مباراة والتعادل في ثلاث.