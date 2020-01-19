جماهير ليفربول تستقبل حافلة مانشستر يونايتد بإشارات خارجة والدخان الأحمر (فيديو وصور)

استقبلت جماهير ليفربول، حافلة فريق مانشستر يونايتد بالشماريخ والدخان الأحمر، على أبواب ملعب ”أنفيلد“ قبل انطلاق مباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي.

ويواجه نادي ليفربول فريق مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد، في قمة مباريات الجولة 23 من ”البريميرليغ“.

ويسعى ”الريدز“ وراء البحث عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب منذ عام 1990.

وأطلقت جماهير ليفربول صافرات الاستهجان خلال مرور حافلة مانشستر يونايتد، كما قامت بإشعال الشماريخ والألعاب النارية، والأدخنة الحمراء.

وقام بعض الجماهير بعمل إشارات خارجة أثناء مرور الحافلة.

???? | هكذا تم استقبال حافلة يونايتد في آنفيلد.

pic.twitter.com/8jXyhBgfag — Sir. Khaled ???????? (@Sir7Khaled) January 19, 2020

وفي نفس السياق استقبلت جماهير ليفربول حافلة فريقها بالأغاني والأهازيج، وترديد شعارات النادي.

وأشعلت الجماهير الشماريخ مع ترديد الهتافات ورفع أعلام فريق الليفر.

????| استقبال جماهير ليفربول لحافلة الفريق. pic.twitter.com/dg6vmVLNzL — ميديا البريميرليغ (@EPL4Media) January 19, 2020

يدخل ليفربول مباراة اليوم محتلا المركز الأول بجدارة برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز 5 برصيد 34 نقطة، حيث يتطلع ”الشياطين الحمر“ لدخول المربع الذهبي، وإيقاف سلسلة اللاهزيمة لمتصدر ”البريميرليغ“.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم برقم قياسي، حيث لم يتعرض لأي هزيمة على ملعبه في الدوري الإنجليزي لمدة 1000 يوم، وترجع الهزيمة الأخيرة للفريق في أنفيلد إلى 23 أبريل (نيسان) 2017 أمام كريستال بالاس 1-2، والتي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 34 في موسم 2016-2017.

ويمتلك مانشستر يونايتد رقما مميزا، كونه الفريق الوحيد الذي لم يخسر من ”الريدز“ هذا الموسم، حيث حقق الفريق 20 انتصارا، وتعادل مرة واحدة جاءت ضد ”الشياطين“ في الدور الأول على ملعب أولد ترافورد.

ويقود ليفربول القوة الضاربة بقيادة الثلاثي الناري محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، بينما يغيب ديان لوفرين ونابي كيتا وجيمس ميلنر، فيما يقترب فابينيو وجويل ماتيب من المشاركة بعد تعافيهما من الإصابات الطويلة التي تعرض لها الثنائي أواخر العام الماضي، فيما ينتظر تاكومي مينامينو أول مشاركة له في الدوري الممتاز.