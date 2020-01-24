محمد صلاح أول مصري يصنع له تمثال في متحف ”مدام توسو“

سيصبح النجم محمد صلاح أول مصري يتم عمل تمثال من الشمع له في متحف ”مدام توسو“ الشهير، وسيتم وضعه في المتحف في وقت لاحق من العام الحالي.

وقضى هداف ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز وقتا طويلا مع خبير المتحف؛ من أجل بدء العمل في تمثاله الجديد وفقا للمقاييس الحقيقية للجسم.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية: إن تمثال صلاح سيكون الأول من نوعه بالنسبة للمهاجم البالغ عمره 27 عاما، وقد حرصت جماهير ليفربول على متابعة صفحة المتحف عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة خطوات تنفيذ التمثال.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن التمثال في وقت لاحق من العام 2020، ليصبح أول لاعب من ليفربول يحصل على هذا الشرف منذ حوالي 10 سنوات.

وبعد نشر سلسلة من الصور بواسطة متحف ”مدام توسو“ إلى جانب الإعلان عن أخذ قياسات اللاعب اليوم الجمعة، قال صلاح: ”أنا متحمس للغاية للعمل مع فنانات مدام توسو على أول شخصية لي على الإطلاق“.

وأضاف المدير العام للمتحف: ”سنبدأ العام 2020 بهذا التمثال الذي من المؤكد أنه سيكون من دواعي سرور عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم. بصفته مهاجمًا مصريًا وحاليًا بطل أوروبا والعالم مع نادي ليفربول، يعتبر صلاح نجمًا عالميًا في ذروة تألق. نحن نعلم أن الجماهير سيحبون رؤيته في قاعة المشاهير، حيث ينتمي بحق“.

وصلاح هو أول لاعب في ليفربول يتم صنع تمثال له من الشمع في المتحف منذ كشف النقاب عن تمثال القائد السابق ستيفن جيرارد منذ حوالي 10 سنوات بالضبط.

وسجل لاعب وسط روما وتشيلسي السابق 11 هدفا في الدوري هذا الموسم مع ليفربول، الذي يسير بثبات نحو تحقيق اللقب.