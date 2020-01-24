باستثناء ليفربول.. تراجع كبير في نقاط أندية ”توب 6“ بالدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي

نشرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية تقريرًا، أشارت فيه إلى سيطرة ليفربول على الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وذهابه وحيدا دون ضغط في الصدارة.

وأشارت الصحفية في تقريرها إلى باقي فرق التوب 6 لم تستطع فرض ضغط على المتصدر وتركته ينافس وحيدا نحو لقب غائب عن خزائنه منذ 30 عامًا.

وأكدت الصحيفة أن فارق الـ19 نقطة التي حققها مانشستر سيتي عن المركز الثاني موسم 2017-2018 وحصوله على 100 نقطة في طريقه للتحطيم على يد فريق يورغن كلوب الذي جمع 67 نقطة من 23 لقاء من أصل 69 ممكنة ولم يفقد سوى نقطتين بالتعادل أمام مانشستر يونايتد.

كما يملك ليفربول فارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي ولقاء أقل سيلعبه أمام ويستهام الأربعاء القادم وفي حال تحقيقه الفوز سيصل الفارق إلى 19 نقطة بعد مرور 24 جولة فقط.

وبإمكان ليفربول تحطيم عدة أرقام قياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز في حال استمر على نفس المسيرة دون هزيمة وجمع نقط أكثر حيث مازال أمامه 45 نقطة ممكنة ويكفيه منها 37 نقطة لتحطيم رقم مانشستر سيتي.

وجاء تفوق ليفربول بفضل تألقه هذا الموسم وعدم تضييعه للنقاط حيث فقد نقطتين فقط منذ بداية الموسم فيما تراجعت نقط باقي المنافسين الأقوياء والذين يحسبون ضمن خانة ”توب 6“ في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبالمقارنة مع الموسم الماضي فمانشستر سيتي بعد 24 جولة كان رصيده من النقاط 56 نقطة وتراجع هذا الموسم بـ5 نقاط حيث يملك 51 نقطة.

فيما تراجع رصيد توتنهام بـ20 نقطة كاملة فالموسم الماضي كان يملك 54 نقطة مقابل 34 نقطة هذا الموسم وتراجع رصيد مانشستر يونايتد بـ11 نقطة حيث كان يملك الموسم الماضي 45 مقابل 34 هذا الموسم.

بينما تراجع رصيد آرسنال ب17 نقطة فهو يملك في الموسم الحالي 30 نقطة وكان قد حصل بعد 24 جولة الموسم الماضي على 47 نقطة.

نقاط ليفربول بعد 23 لقاء في الموسم الماضي كانت جيدة لكنها أقل من الموسم الحالي بـ7 نقط وكان أيضا متصدرا للدوري الإنجليزي الممتاز الذي فقده في النهاية لفائدة مانشستر سيتي بفارق نقطة.

وبإمكان ليفربول أن يحطم إنجاز التتويج المبكر باللقب في السنوات الأخيرة والذي يحمله مانشستر يونايتد موسم 2000-2001 حيث توج باللقب يوم 14 نيسان / أبريل وقبل 5 جولات من نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز .

ورغم كون اللقب مهم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكن الأموال أيضا مهمة ولذلك تنافس الفرق القوية من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا واحتلال مراكز متقدمة في الدوري الإنجليزي الممتاز .

وفي الموسم الماضي كسب مانشستر سيتي 9،5 مليون جنيه استرليني أكثر من مانشستر يونايتد السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكنه سيكسب حوالي 40 مليون جنيه استرليني أكثر من جاره لكونه شارك في دوري أبطال أوروبا بينما شارك مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي .