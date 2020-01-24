ماذا قال يورغن كلوب عن اقتراب ليفربول من حسم لقب الدوري الإنجليزي؟

منح العديد من النقاد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى ليفربول بالفعل وتتغنى جماهيره ”الآن سيصدقوننا“ وجاء فوز ليفربول الأخير 2-1 على ولفرهامبتون واندرارز أمس الخميس، ليعزز صدارته للبطولة بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه.

لكن المدرب يورغن كلوب ليس من بين هؤلاء.

وقال بعد انتصار ليفربول رقم 22 في 23 مباراة في الدوري هذا الموسم: ”لا أفكر في الأمر (الفوز باللقب)، أنا أفكر فقط في الفوز بالمباريات المقبلة، دعونا نستمر“.

وأضاف كلوب، الذي قال إنه نسي هذا الأسبوع عدد نقاط ليفربول، أنه يركز تماماً الآن على مواجهتي شروسبيري تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي ووست هام يونايتد في الدوري.

وأردف قائلاً: ”سينتهي كل شيء عندما ينتهي كل شيء وليس قبل ذلك“.

وكال كلوب المديح لقتال ولفرهامبتون وتحدث عن الحاجة إلى استمرار تطور فريقه على الرغم من وضعه الحالي.

وتابع في إعجاب لفريق واصل إزعاج المنافسين بإستاد مولينو: ”ولفرهامبتون يقوم بعمل مذهل ومختلف تماماً عن أي شيء تواجهه، كيفية إعداد (المدرب) نونو (إسبيريتو سانتو) للأمور رائع للغاية“.

وكان المدرب الألماني غاضباً من إهدار فريقه للفرص في ظل الحالة السيئة النادرة للمهاجم محمد صلاح أمام المرمى.

وقال عن الفرص المهدرة لفريقه بعد التقدم 1-0: ”الفرص التي حصلنا عليها كانت مذهلة، كنا في وضع انفراد مع الحارس في أربع أو خمس مرات على الأقل لذا لو كنا سجلنا لانتهت المباراة“.

”فيرمينو المذهل“

وحسم روبرتو فيرمينو فوز ليفربول بهدف قرب النهاية من داخل منطقة الجزاء.

وقال كلوب ”كان هدفا رائعا للغاية من فيرمينو. أنا سعيد للغاية كما يمكنكم تخيل الأمر“.

وبالنسبة لهدف جوردان هندرسون المبكر، عندما هز الشباك بعد اصطدام الكرة بكتفه، كان كلوب سعيدا بتطور قائد الفريق.

وأضاف المدرب الألماني: ”لا أعرف منذ متى أصبح هندرسون مشاركا في الركلات الثابتة ففي أغلب الأوقات يقوم بالحماية لذا عثرنا الآن على وسيلة للاستفادة منه أيضا وتسجيله هذا الهدف أمر مذهل، قدم مباراة مذهلة مرة أخرى… يجبر الجميع على الحفاظ على تركيزهم… لم يكن من الممكن أن نصبح في هذا الموقف بدون هذا النوع من الشخصيات“.

وبينما كان جميع اللاعبين في ”حالة مذهلة“ يرى كلوب أن هناك مجالا للتطور أيضا.

واتفق هندرسون مع حديث مدربه بشأن المنافسة على لقب الدوري.

وقال ”أعتقد أنكم تشعرون بالملل من تكرار حديثي لكن الأمر يتعلق بالمباراة المقبلة وأريد مواصلة التقدم“.

وتابع ”كل مباراة هي أكبر مباراة في الموسم كما يبلغنا المدرب. نريد فقط مواصلة التقدم وفعل كل شيء كما نفعل دائما والبناء على ما حققناه حتى الآن“.