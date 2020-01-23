فيرمينو يقود ليفربول لتخطي وولفرهامبتون والحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

أحرز روبرتو فيرمينو هدفا قرب النهاية ليقود ليفربول المتصدر للفوز بصعوبة 2-1 خارج أرضه على ولفرهامبتون واندرارز والاقتراب من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس.

وبدا أن ليفربول، الذي لم يخسر هذا الموسم، سيتعادل للمرة الثانية فقط لكن فيرمينو سجل هدف الانتصار في الدقيقة 84 بعدما تلقى تمريرة من جوردان هندرسون الذي أحرز الهدف الأول للفريق المتصدر.

وارتقى هندرسون لركلة ركنية نفذها ترينت ألكسندر-أرنولد ووضعها برأسه في المرمى بعد ثماني دقائق من البداية.

لكن راؤول خيمنيز أدرك التعادل 1-1 لأصحاب الأرض بضربة رأس من مدى قريب بعد كرة عرضية من آداما تراوري في الدقيقة 51.

ولفرهامبتون 0 × 1 ليفربول | هددددددددددددددددددف هندرسون " ???? #WOLLIV ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حساب الاهداف : @faster_adnan pic.twitter.com/ClBXcs2NDP — فـاستـر قـول ???? (@Mrwd2N7) January 23, 2020

ولفرهامبتون 1 × 2 ليفربول | هددددددددددددددددددف فرمينهو " ???? #WOLLIV ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حساب الاهداف : @faster_adnan pic.twitter.com/gQmHdeEWaE — فـاستـر قـول ???? (@Mrwd2N7) January 23, 2020

وأصبح رصيد ليفربول، الذي لم يحصد لقب الدوري منذ 1990، 67 نقطة من 23 مباراة وبفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي خاض 24 مباراة. ويخوض ليفربول مباراة مؤجلة أمام وست هام يونايتد يوم الأربعاء المقبل.

وتعرض ليفربول لضربة في الشوط الأول عندما خرج لاعبه السنغالي ساديو ماني، أفضل لاعب في أفريقيا، مصابا وتأثر الأداء الهجومي بشدة.