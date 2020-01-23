هدف مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون.. 1/0 للريدز (فيديو)

تقدم الهولندي هندرسون قائد فريق ليفربول بهدف في شباك وولفرهامبتون، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز هندرسون هدفه في الدقيقة الثامنة من رأسية قوية.

ولفرهامبتون 0 × 1 ليفربول | هددددددددددددددددددف هندرسون " ???? #WOLLIV ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حساب الاهداف : @faster_adnan pic.twitter.com/ClBXcs2NDP — فـاستـر قـول ???? (@Mrwd2N7) January 23, 2020

ويتصدر ليفربول، الذي حقق 21 انتصارا وتعادلا واحدا ولم يتعرض لأي خسارة حتى الآن، ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، بينما يشغل وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 34 نقطة.

ويخوض وولفرهامبتون أول مباراة في تاريخه في الدوري الإنجليزي يوم الخميس، أما ليفربول فقد حقق فوزين فقط في 8 مباريات لعبها الخميس في ”البريمير ليغ“، وهي أقل نسبة انتصارات لـ“الريدز“ في أي يوم آخر طوال تاريخ مشاركاته في الدوري الإنجليزي.

وفي حال تفادى ليفربول الخسارة في مباراة اليوم، فسيصبح ثالث فريق في تاريخ ”البريمير ليغ“ الذي يصل إلى 40 مباراة دون أن يتكبد أي هزيمة، بعد أرسنال بين عامي 2003- 2004 (49 مباراة)، وتشيلسي بين عامي 2004- 2005 (40 مباراة).

وتمكن ليفربول من الفوز في آخر 7 مباريات في الدوري دون أن تستقبل شباكه أي هدف، علما بأن مانشستر يونايتد كان آخر فريق حقق عددا أكبر من الانتصارات المتتالية دون أن تستقبل شباكه أي أهداف (9 انتصارات متتالية في 2009).