بعد السقوط أمام بيرنلي.. عرض رسمي من مانشستر يونايتد لضم لاعب إنتر ميلان الإيطالي

فرضت تداعيات الخسارة المؤلمة التي تعرض لها فريق مانشستر يونايتد، مساء أمس، أمام بيرنلي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، نفسها على أجواء النادي الكبير، بعد الابتعاد عن المراكز الأربعة الأولى، والمؤهلة للمشاركة بدوري أبطال أوروبا.

ويعاني اليونايتد من نقص حاد في صفوفه، وخاصة على مستوى خط الوسط؛ بعد إصابة الثنائي بول بوغبا وسكوت ماكتوميناي.

عرض مفاجئ

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، إن مانشستر يونايتد يسعى لضم الأوروغواياني ماتياس فيتشينو، لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكدت تقارير إيطالية، أن مانشستر يونايتد أرسل عرضا لضم فيتشينو على سبيل الإعارة، عقب الخسارة أمام بيرنلي بثنائية، إلا أن إنتر ميلان رفض هذا العرض.

ويسعى أولي غونار سولشاير المدير الفني لليونايتد، لتعزيز خط وسط فريقه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ويحاول سولشاير ضم الثنائي فيتشينو من النيراتزوري وماركو يورينتي لاعب وسط أتلتيكو مدريد، في ظل رغبتهما في الحصول على دقائق لعب أكثر.

موقف إنترميلان

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن إنتر ميلان يجري مفاوضات للتعاقد مع البرازيلي الان لاعب نابولي.

ويحاول النيراتزوري إقناع مسؤولي نابولي بإتمام الصفقة التبادلية، بانتقال فيتشينو إلى نابولي مقابل الحصول على الان.

ويحظى فيتشينو البالغ من العمر 28 عاما، باهتمام كبير من عدة أندية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وخاصة من نادي إيفرتون الإنجليزي.

وحاول إنتر ميلان إقحام فيتشينو في صفقة التعاقد مع الدنماركي إيركسن نجم توتنهام هوتسبير، إلا أن النادي اللندني لم يكن مهتما بالتعاقد مع اللاعب الأوروغواياني.