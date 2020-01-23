موقف إدارة مانشستر يونايتد من إقالة سولشاير

حددت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، موقفها، حاسما، من إقالة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، بعد الخسارة 0/2 أمام بيرنلي، في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأربعاء.

وذكرت شبكة ”سكاي سبورتس“، أنه ليس لدى إدارة مانشستر يونايتد أي خطط لإقالة سولشاير، وأكدت أن المدرب النرويجي يحصل على الدعم الإداري الكامل ودعم اللاعبين رغم خسارة الفريق للمرة الرابعة في 2020، خلال 7 مباريات فقط.

وأشارت الشبكة إلى أن مانشستر يونايتد حقق الموسم الحالي أسوأ معدل نقاط له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أكثر من 30 عاما، حيث يحتل المركز الخامس في المسابقة، برصيد 34 نقطة وقد يتراجع للمركز السادس حال فوز وولفرهامبتون على ليفربول.

ووفقا لـ“سكاي سبورتس“، فإن إدارة مانشستر يونايتد تريد إعادة بناء الفريق للعودة إلى المنافسة على البطولات، رغم أنهم يدركون أن الأمر لن يحدث بين ليلة وضحاها.

يشار إلى أن مانشستر يونايتد خسر 8 مباريات منذ بداية الموسم في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، وفاز 9 مرات، في حين تعادل 7 مرات.

ومانشستر يونايتد على موعد مع مباريات نارية، إذ يلعب في الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي، ثم يلاقي مانشستر سيتي، في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين، علما أن يونايتد خسر 0/3 ذهابا، ثم يلعب ضد وولفرهامبتون، ومن بعده مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي.