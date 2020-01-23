جماهير مانشستر يونايتد تطالب برحيل ملاك النادي والمدير التنفيذي

رفعت جماهير مانشستر يونايتد شعارات ضد عائلة جليزر ملاك النادي والمدير التنفيذي إد وودورد خلال لقاء الفريق أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز والذي شهد هزيمة فريقهم 2-0.

وبدأت الجماهير في الغناء ضد الملاك والمدير التنفيذي بعد تلقيهم الهدف الأول في اللقاء وسط أجواء مسمومة في ملعب أولد ترافورد معقل الفريق والذي يسمى “ مسرح الأحلام ”.

وهتفت الجماهير :“ أحب مانشستر يونايتد ، أكره جليزر “ كما طالبت الجماهير التي ترغب في رحيل الملاك الجدد والمدير النفيذي بالوقوف بعد الهدف الثاني.

وتلقى مانشستر يونايتد هزيمة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، على أرض ملعبه أولد ترافورد 2-0 برسم الجولة 24 وفشل في استغلال تعادل تشيلسي الرابع أمام أرسنال ليقلص الفارق ل3 نقط عن مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وانتقد الدولي الإنجليزي السابق وأسطورة الفريق المدافع ريو فرديناند المحلل الرياضي حاليا في قنوات :“ sport BT“ سياسة الفريق وتعاقداته وصرفه أموالا كبيرة دون أن تأتي بفائدة.

وقال فرديناند :“ 600 مليون جنيه إسترليني صرفت على هذا الفريق من أجل ماذا ؟ لا أرى أي شيء يظهر أسس المستقبل أشعر بالحرج ”.

وأضاف الدولي الإنجليزي السابق والعميد السابق للفريق :“ ضع النتيجة جانبا الأسس التي أقيمت لهذا الفريق غير موجودة ، لقد صرفت أمولا طيلة 7 سنوات ماذا يظهر بعدها ؟ لا يمكنك الدفاع عن ذلك ”.

كما وجه فرديناند انتقادات كبيرة للدفاع والعميد هاري ماغواير وقال :“ 43 في المائة من الأهداف التي تلقوها جاءت من كرات ثابتة، إنه لأمر فظيع، ماغواير أنت القائد وتحمل شارة القيادة اذهب وقد، ماذا تفعل هنا؟ إنه لا يتوقع ذلك، لا يمكنك أن تذهب بعيدا وتترك مساحات، إنه ليس قريبا جدا وتمت معاقبته ، إنه أمر سهل جدا ”.

وبدأت الانتقادات تتزايد على إدارة مانشستر يونايتد من نجوم الفريق السابقين وسبق للمدافع السابق غاري نيفيل أن وجه بدوره انتقادات للمدير التنفيذي إد وودورد بسبب الأموال التي صرفها الفريق واتهمه بتبذيرها على صفقات فاشلة.