كلوب يستبعد مغادرة شاكيري أو أي لاعب من ليفربول في انتقالات يناير

نفى يورغن كلوب مدرب ليفربول التكهنات بشأن انتقال شيردان شاكيري إلى إيطاليا على سبيل الإعارة، قائلا إن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لا ينوي الاستغناء عن أي لاعب بالفريق الأول خلال فترة الانتقالات هذا الشهر.

وخاض شاكيري عشر مباريات فقط مع ليفربول في كل المسابقات هذا الموسم، وتكهنت وسائل إعلام إيطالية بأن صانع اللعب السويسري البالغ عمره 28 عاما قد ينتقل إلى روما معارا حتى نهاية الموسم.

وشدد كلوب على أهمية العمق في تشكيلة ليفربول الطامح لتحقيق لقب الدوري لأول مرة منذ 30 عاما والدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا في النصف الثاني من الموسم الجاري.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: ”خضنا معظم مباريات ديسمبر ويناير في وجود لاعبين صغار السن بمقاعد البدلاء. صغار رائعون لكنهم صغار السن“.

وأضاف: ”لا يتعلق الأمر بشاكيري أو بأحد آخر بل نتحدث عن الجميع ويجب أن نحافظ عليهم لمواجهة الموقف الحالي“.

ويتفوق ليفربول في الصدارة بفارق 13 نقطة، ويبحث عن انتصاره 14 على التوالي في الدوري حين يزور ولفرهامبتون واندرز غدا الخميس.

وبات المدافع ديان لوفرين جاهزا للعودة للتشكيلة بعد تعافيه من إصابة عضلية خلال مباراة ضد سالزبورج في دور المجموعات بدوري الأبطال الشهر الماضي.

وأوضح كلوب: ”يتدرب ديان منذ بداية الأسبوع وقد يقطع خطواته الأولى في الملعب وهذا جيد“.

ويستمر غياب جيمس ميلنر ونابي كيتا وشاكيري بسبب كدمات بسيطة، لكن المدرب الألماني يثق في عودتهم قريبا.