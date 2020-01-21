صحيفة: تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ الألماني يفضل الانضمام إلى ليفربول

بات الدولي الألماني تيمو فيرنر مهاجم فريق لايبزيغ الألماني أحد أبرز اللاعبين المطلوبين للانضمام لعدد من أكبر الأندية الأوروبية بعد تألقه الكبير مع فريقه خلال الموسم الجاري.

ويحظى يتيمو فينر باهتمام كبير من بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني، بجانب ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين.

وسجل فيرنر 20 هدفاً حتى الآن في البوندزليغا الألمانية، ليقود فريقه لايبزيغ إلى صدارة جدول المسابقة حتى الآن.

اختيار واضح

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن فريق ليفربول هو الوجهة المفضلة لتيمو فيرنر في حال اتخاذه قراراً بالرحيل عن صفوف لايبزيغ.

ويواجه ليفربول منافسة قوية مع نظيره تشيلسي الذي يسعى للتعاقد مع مهاجم المنتخب الألماني.

وأعرب فيرنر في تصريحات سابقة عن رغبته في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلاً: الدوري الإنجليزي بالتأكيد هو أكثر الدوريات إثارة للاهتمام، أنا أميل للعب هناك ومشاهدة مباريات البريمييرليغ“.

شرط جزائي

وذكرت صحيفة ”بيلد“ الألمانية، أن فيرنر الذي نجح بأهدافه في تعزيز صدارة ريد بول لايبزيغ لصدارة الدوري الألماني، يمتلك شرطاً جزائياً في عقده تصل قيمته إلى 51 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة أن قيمة الشرط الجزائي تقل سنوياً حتى نهاية عقد اللاعب في 2023.

ومن المرجح أن يتخذ فيرنر البالغ من العمر 23 عاماً خطوة الانتقال إلى الدوري الإنجليزي قبل نهاية عقده.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن تيمو فيرنر يناسب جداً طريقة لعب مواطنه يورغن كلوب المدير الفني لليفربول.

ويرتبط ليفربول بعلاقة جيدو مع لايبزيغ الألماني، حيث سبق وأن تعاقد النادي الإنجليزي مع نابي كيتا من لايبزيغ في عام 2018.