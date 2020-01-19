صحيفة: تشيلسي وليفربول في سباق للتوقيع مع تيمو فيرنر

ذكرت صحيفة ”ميرور“ أن نادي ليفربول مستعد لتقديم عرض مالي يبلغ 60 مليون جنيه إسترليني لضم الدولي الألماني تيمو فيرنير، مهاجم لايبزيغ، متصدر الدوري الألماني.

وأكدت الصحيفة أن الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، معجب بمواطنه ويرغب في ضمه لفريق ليفربول، لكن في فترة الانتقالات المقبلة.

ويعرف ليفربول أن تشيلسي ينافسه بقوة في الصفقة، حيث تواصل مع المهاجم البالغ 23 عاما، ويرغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لمعالجة مشاكل هجومه.

وأكد فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، بعد الهزيمة أمام نيوكاسل أن هجوم فريقه يحتاج للدعم لكون الفريق يصنع فرصا كثيرة لا يسجلها، وقال: ”نعرف أننا لا نسجل أهدافا كثيرة وإن لم تسجل أهدافا ستخسر، لا يمكن العمل على تدريب اللاعبين كيفية التسجيل إنها غريزة أمام المرمى، يجب علينا تسجيل الأهداف لتحقيق ما نطمح إليه، بعد هذا اللقاء نعرف أي خط يحتاج التدعيم في الفريق“.

وعبر فيرنير سابقا عن رغبته في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز رغم اهتمام فرق كبرى بخدماته منها بايرن ميونخ وريال مدريد، لكن فريق تشيلسي يحاول ضمه في الشتاء الحالي.

وسجل تيمو فيرنير 20 هدفا في 18 لقاء هذا الموسم في الدوري الألماني، ويتصدر ترتيب الهدافين ويقود فريقه لتصدر الدوري الألماني بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه.

ويأمل ليفربول من أجل تحقيق حلمه في التعاقد مع المهاجم الألماني، أن يتشبث فريقه بخدماته حتى الصيف في ظل تصدره للدوري الألماني وامتلاكه حظوظا كبيرة للفوز باللقب الأول في تاريخه.

كلوب يرغب في بقاء شاكيري

من جهة أخرى، يرغب الألماني يورغن كلوب في بقاء الدولي السويسري شيردان شاكيري في الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وعدم رحيله رغم اهتمام فرق أوروبية بضمه.

ويهتم روما بضم الدولي السويسري على سبيل الإعارة مع بند يتيح له شراء عقده في الصيف المقبل.

ويرغب شاكيري في الرحيل لكونه لا يحصل على دقائق أكبر للعب في ليفربول في ظل تألق ثلاثي الهجوم ماني وصلاح وفيرمينو وبروز لاعبين شباب في الفريق.