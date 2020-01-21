بـ10 لاعبين.. آرسنال يخطف تعادلا قاتلا من تشيلسي في الدوري الإنجليزي (فيديو)

تعادل تشيلسي 2-2 مع عشرة لاعبين من آرسنال، الذي سجل الهدفين رغم طرد ديفيد لويز في الشوط الأول، في مباراة قمة لندن في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وبدأ تشيلسي المباراة بقوة وتقدم بهدف من ركلة جزاء نفذها جورجينيو بعدما استغل تامي أبراهام تمريرة خاطئة من شكودران مصطفي قبل أن يتعرض لخطأ من البرازيلي لويز مدافع تشيلسي السابق.

وتلقى لويز بطاقة حمراء مباشرة من الحكم ستيوارت أتويل قبل أن ينفذ جورجينيو الركلة بنجاح.

وسيطر تشيلسي على المباراة وسدد الجناح كالوم هودسون-أودوي كرة ارتدت من العارضة كما أنقذ لينو حارس آرسنال محاولتين خطيرتين.

لكن تشيلسي عانى في ترجمة السيطرة إلى أهداف قبل أن يدفع الثمن عندما استحوذ جابرييل مارتينيلي على الكرة في منتصف ملعبه واستغل انزلاق نغولو كانتي وتوغل بالكرة حتى سجل في مرمى كيبا أريزابالاجا.

وقابل سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي كرة عرضية من هودسون-أودوي وأعاد التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 84 لكن آرسنال رفض الاستسلام وتعادل مجددا عن طريق القائد هيكتور بيلرين بعد ثلاث دقائق.

وتركت النتيجة تشيلسي في المركز الرابع متقدما بست نقاط على مانشستر يونايتد وولفرهامبتون واندرارز بينما بقي آرسنال في المركز العاشر بفارق عشر نقاط عن جاره اللندني.

تشلسي 1 × 0 آرسنال | هددددددددددددددددددف جورجينهوو ????#CHEARS

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/T9P6bZUtCX — fastergoal511 (@fastergoal511) January 21, 2020

تشلسي 1 × 1 آرسنال | هددددددددددددددددددف مارتينيلي كامل مع الاعادات FULL ????????????????#CHEARS

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/3RKoDJ0hk9 — fastergoal511 (@fastergoal511) January 21, 2020

تشلسي 2 × 1 آرسنال | هددددددددددددددددددف سيزار ازبيلكويتا ????#CHEARS

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/3FqyOYF3Mh — fastergoal511 (@fastergoal511) January 21, 2020

تشلسي 2 × 2 آرسنال | أهداف المباراة ????????????#CHEARS

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/4Rb0MaEACP — fastergoal511 (@fastergoal511) January 21, 2020

وفي مباراة أخرى نزل سيرجيو أغويرو بديلا ليسجل هدف فوز مانشستر سيتي 1-صفر على مستضيفه المكافح شيفيلد يونايتد ليعزز موقعه في المركز الثاني بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وحصل سيتي على ركلة جزاء في الشوط الأول أهدرها البرازيلي جابرييل جيسوس بعد أن تصدى الحارس دين هندرسون، المعار من مانشستر يونايتد، للكرة كما أنقذ ببراعة فرصة أخرى لرحيم سترلينغ.

وشارك أغويرو بديلا على حساب جيسوس في الدقيقة 67 ولم ينتظر طويلا ليضع بصمته من متابعة لتمريرة كيفن دي بروين في الدقيقة 73.

شيفيلد يونايتد 0 × 1 مانشستر سيتي | هددددددددددددددددددف اغويروو اسيست دي بروين رااائع ????#SHUMCI

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/2RflY0QVJv — fastergoal511 (@fastergoal511) January 21, 2020

وعاد مدافع سيتي إيمريك لابورت للتشكيلة الأساسية لأول مرة منذ تعرضه لإصابة في الركبة في أغسطس آب الماضي وغادر اللاعب الفرنسي الملعب قبل 12 دقيقة على النهاية.

ويملك فريق المدرب بيب غوارديولا 51 نقطة بفارق 13 نقطة عن المتصدر ليفربول الذي تتبقى له مباراتان بينما يتفوق بست نقاط على ليستر سيتي صاحب المركز الثالث الذي يستضيف وست هام يونايتد غدا الأربعاء.