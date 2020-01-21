 هدف مباراة تشيلسي وآرسنال.. 1/0 للبلوز (فيديو) – إرم نيوز‬‎

هدف مباراة تشيلسي وآرسنال.. 1/0 للبلوز (فيديو)

هدف مباراة تشيلسي وآرسنال.. 1/0 للبلوز (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم جورجينيو لاعب تشيلسي بهدف في شباك آرسنال، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية لندن؛ في الجولة الرابعة والعشرين للدوري الإنجليزي.

وأحرز جورجينيو هدفه من ركلة جزاء في الدقيقة 27.

ويظل لقاء ديربي لندن بين تشيلسي وآرسنال حافلا بالتفاصيل الفنية والصراع التكتيكي بين فرانك لامبارد مدرب تشيلسي ومايكل أرتيتا مدرب المدفعجية.

ترتيب الفريقين

يحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، وحقق البلوز 12 انتصارا وخسروا 8 مواجهات وتعادلوا في 3 مباريات.. وسجل الفريق 39 هدفا واستقبل 30 هدفا، ويعد هداف الفريق تامي إبراهام برصيد 13 هدفا.

ويحتل آرسنال المركز العاشر برصيد 29 نقطة، وحقق الجانرز 6 انتصارات فقط وتلقوا 6 هزائم وتعادلوا في 11 مباراة.. وسجل الفريق 30 هدفا واستقبل 32 هدفا.. ويبقى هدافه بيير إيمريك أوباميانغ برصيد 14 هدفا.

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