الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة.. كل ما تريد معرفته عن ديربي لندن بين تشيلسي وآرسنال

تتجه الأنظار، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية لندن؛ لمتابعة لقاء الديربي بين تشيلسي وضيفه آرسنال، في الجولة الرابعة والعشرين للدوري الإنجليزي.

ويظل لقاء ديربي لندن بين تشيلسي وآرسنال حافلا بالتفاصيل الفنية والصراع التكتيكي بين فرانك لامبارد مدرب تشيلسي ومايكل أرتيتا مدرب المدفعجية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ديربي لندن بين تشيلسي وآرسنال:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (ستامفورد بريدج) في الساعة الحادية عشرة والربع بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق علي محمد علي.

ترتيب الفريقين

يحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، وحقق البلوز 12 انتصارا وخسروا 8 مواجهات وتعادلوا في 3 مباريات.. وسجل الفريق 39 هدفا واستقبل 30 هدفا، ويعد هداف الفريق تامي إبراهام برصيد 13 هدفا.

ويحتل آرسنال المركز العاشر برصيد 29 نقطة، وحقق الجانرز 6 انتصارات فقط وتلقوا 6 هزائم وتعادلوا في 11 مباراة.. وسجل الفريق 30 هدفا واستقبل 32 هدفا.. ويبقى هدافه بيير إيمريك أوباميانج برصيد 14 هدفا.

تاريخ المواجهات

يحمل لقاء الليلة رقم 200 في تاريخ ديربي لندن بين تشيلسي وآرسنال، وفاز الجانرز 76 مرة وحقق البلوز الفوز في 65 لقاء وتعادلا في 58 لقاء.. وسجل آرسنال 277 هدفا وأحرز تشيلسي 262 هدفا.

وعلى صعيد بطولة الدوري، تقابل الفريقان 165 مرة وتفوق آرسنال برصيد 63 انتصارا مقابل 53 فوزا لصالح تشيلسي و49 تعادلا.

ويبقى الإيفواري ديديه دروجبا مهاجم تشيلسي الأكثر تهديفا في لقاءات الديربي برصيد 13 هدفا.

طموح تشيلسي

يملك تشيلسي طموحا كبيرا في لقاء آرسنال من أجل اقتناص النقاط الثلاث وتعزيز موقعه بالمربع الذهبي.

وأكد فرانك لامبارد قبل اللقاء أن تشيلسي لديه الطموح من أجل تحقيق الفوز، موضحا أن الفريق عليه أن يطور قدراته الهجومية ولا يعتمد على تامي إبراهام فقط.

ويغيب عن تشيلسي الثنائي ماركو فان جينكل وكريستيان بوليسيتش للإصابة، ويعتمد البلوز على تشكيلة تضم الحارس كيبا وأمامه رباعي الدفاع: أنتونيو روديجير وكورت زوما وسيزار ازابيلكويتا وإيميرسون.

ويعول لامبارد على دور مثلث الوسط في غلق المساحات الدفاعية ونقل الكرة للأمام سريعا، وهم: نجولو كانتي وجورجينهو وماتيو كوفاسيتش مع مثلث الهجوم ويليان وكالوم هيدسون أودوي وتامي إبراهام.

واقع آرسنال

يسعى آرسنال لتصحيح واقعه من أجل حسم الفوز وتحسين ترتيبه، وهو ما أكده أرتيتا قبل اللقاء، مشيرا إلى أن فريقه يواجه سوء حظ كبير في بعض المباريات، رغم أنه يلعب بشكل هجومي وسريع لتحقيق الانتصارات.

ويغيب عن آرسنال كيران تيرني وكالوم تشامبيرس ورايس نيلسون؛ للإصابة، وبيير إيمريك أوباميانج للإيقاف، ويعتمد على تشكيلته التي تضم الحارس بيرنرد لينو وأمامه رباعي الدفاع: شكودران موستافي ودافيد لويز وهيكتور بيلرين وبوكايو ساكا.

ويقود خط الوسط جرانيت تشاكا وبجواره ماتيو جاندوزي وأمامهما مسعود أوزيل كصانع لعب مع مثلث الهجوم: نيكولاس بيبي وألكسندر لاكازيت وجابريل مارتينيلي.

وقال محمد شوقي لاعب وسط ميدلسبره الإنجليزي الأسبق لإرم نيوز، إن مباريات الديربي لها طبيعة خاصة وأجواء مميزة من الإثارة والندية، موضحا أن واقع آرسنال والابتعاد عن المنافسة على المربع الذهبي يجعل الفريق في حالة إحباط، ولكن قد يكون لقاء الديربي نقطة انطلاق.

وأضاف: ”تشيلسي يعتمد على خط الوسط تحديدا بوجود كانتي وجورجينهو كثنائي ارتكاز قوي وسريع.. ولوجود إبراهام قوة هجومية كبيرة مع غياب أوباميانج في هجوم آرسنال؛ وهو ما يؤثر على الجانرز“.