الصراع يتجدد بين مانشستر يونايتد وتشيلسي على ضم كافاني

وضعت إصابة الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد فريقه مانشستر يونايتد في مأزق كبير، في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الشياطين الحمر في الخط الأمامي خلال الموسم الجاري.

ويسعى اليونايتد خلال الأيام المقبلة لضم مهاجم جديد للفريق لحل الأزمة الهجومية التي بدأت منذ الصيف الماضي، بعد انتقال الثنائي روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان الإيطالي.

الحل الأورغوياني

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ إن النرويغي أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع الأورغوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويحاول اليونايتد التفوق على تشيلسي في سباق التعاقد مع كافاني، ليحل بديلاً لماركوس راشفورد عقب الإصابة التي ستبعده لستة أسابيع مقبلة.

وتقدم مانشستر يونايتد بطلب رسمي لضم كافاني طبقاً لما ذكرته ”ديلي اكسبريس“، حيث بلغ اهتمام النادي الإنجليزي ذروته بعد أن أكد البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان وصول عرض من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن التقارير تؤكد ارتباط مانشستر يونايتد بضم مهاجم جديد، بعد إصابة راشفورد في لقاء وولفرهامبتون بكأس الاتحاد الإنجليزي، الأسبوع الماضي.

وقد يضطر سولشاير للاعتماد على ميسون غرينوود لاعب الفريق الشاب في مركز المهاجم.

منافس قوي

وذكرت ”ديلي إكسبريس“ أن مانشستر يونايتد سيواجه منافسة صعبة مع تشيلسي إذا ما أراد حسم صفقة كافاني.

واعترف فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي، اليوم الإثنين، بإعجابه الكبير بالمهاجم الأورغوياني، لافتا إلى أنه يتطلع لتدعيم صفوف الفريق ببعض النجوم أصحاب الخبرة.

وقال لامبارد: ”لست على دراية تامة بموقفنا من ضم اللاعب، لذلك سنرى، إنه لاعب رائع“، وأضاف: ”لقد لعبت ضده، وكنت دائماً أحب عقليته، كما أن سجله التهديفي يتحدث عن نفسه“.

ويسعى كافاني للرحيل عن باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعد ابتعاده عن المشاركة كأساسي منذ قدوم الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وانضم كافاني إلى سان جيرمان قادماً من نابولي في 2013 في صفقة بلغت قيمتها 58 مليون جنيه إسترليني، وسجل 198 هدفاً مع الفريق الباريسي خلال 300 مباراة لعبها.