سولشاير: مانشستر يونايتد على الطريق الصحيح رغم الخسارة أمام ليفربول

يعتقد أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، أن فريقه قطع ”خطوات للأمام“ هذا الموسم رغم هزيمته 2-صفر أمام غريمه التقليدي ليفربول، يوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعزز ليفربول صدارته متقدما بفارق 16 نقطة على أقرب منافسيه بعد فوزه في مباراة الأحد، ومتفوقا على يونايتد صاحب المركز الخامس بفارق 30 نقطة.

لكن سولشاير أكد أن لاعبيه أظهروا علامات على التطور باستاد أنفيلد مع سعي يونايتد لاحتلال المركز الرابع هذا الموسم.

وقال سولشاير في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: ”خسرنا أمام ليفربول وهو فريق تقولون جميعا إنه رائع، وكنا ندا له حتى آخر لعبة في المباراة“.

”بالنسبة لي، هذه خطوات للأمام. بالطبع نشعر بإحباط لأننا خسرنا المباراة، لأننا لا نريد أن نكون خلفهم في الدوري. لكن هناك مؤشرات على أننا على الطريق الصحيح بالتأكيد“.

وقال غاري نيفيل، قائد مانشستر يونايتد السابق، إن إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي للنادي عليه أن يتحمل مسؤولية إخفاق الفريق في الفوز بالدوري منذ 2013 رغم إنفاق حوالي 850 مليون جنيه إسترليني (1.11 مليار دولار) على ضم لاعبين جدد.

وقال سولشاير، إن مناقشة سياسة ضم اللاعبين أمر غير محبذ قبل استضافة بيرنلي، غدا الأربعاء.

وتابع المدرب النرويجي: ”بالنسبة لي فإن الوقت غير مناسب للحديث عن عملية ضم اللاعبين. نتطلع فقط لمباراتنا المقبلة أمام بيرنلي“.

”نسعى دائما لتحسين تشكيلتنا وتعزيز قوة النادي، لكن من وجهة نظري فإن الوقت غير مناسب لكي يفتح جاري هذا النقاش“.

* اتهام من الاتحاد الإنجليزي

يواجه يونايتد اتهاما من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يتعلق بإخفاقه في ”ضبط تصرفات لاعبيه“ أمام ليفربول.

ويتعلق الاتهام بواقعة أحاط خلالها عدد من لاعبي يونايتد بالحكم كريج بوسون بعد أن احتسب في البداية هدفا سجله روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول.

وبعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد تم إلغاء الهدف بداعي وجود خطأ ارتكبه فيرجيل فان دايك ضد ديفيد دي خيا حارس يونايتد قبل الهدف، ويرى سولشاير أن قرار الاتحاد الإنجليزي بتوجيه اتهام للنادي كان قاسيا.

وأضاف: ”ربما لا يجب أن أتحدث عن هذا الأمر كثيرا. لنمتثل لهذا القرار ولكن.. عذرا فقد تم إلغاء الهدف. أنا عن نفسي كان لي رد فعل لأن الجميع رأى أن هناك مخالفة“.