هل يواجه سولشاير خطر الإقالة من تدريب مانشستر يونايتد؟

اهتمت صحيفة “ ذا صن “ البريطانية بمستقبل النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد في ظل تذبذب نتائج الفريق والشائعات التي تتحدث عن مفاوضات مع مدرب توتنهام السابق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وأكدت الصحيفة أن سولشاير في آمان بسبب دعم مجلس إدارة الفريق له واستعداده لمنحه مبالغ مالية لتعزيز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية والصيفية المقبلة.

وحسب الصحيفة فالمدير التنفيذي إد وودورد وعائلة مالكوم جيلرز ملاك الفريق لا يزعجهم إعادة إحياء الفريق مع لاعبين شباب تحت قيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير.

وتعرض المدير التنفيذي إد وودورد لانتقادات كبيرة من طرف أحد أساطير الفريق غاري نيفيل وطالب بإقالته بسبب فشله في تسيير الفريق وصرفه مبالغ مالية كبيرة على صفقات غير مجدية.

كما تحدثت تقارير إعلامية عن مفاوضات بين إدارة الفريق والمدرب السابق لتوتنهام ماوريسيو بوكيتينو لخلافة سولشاير في الصيف المقبل.

لكن إدارة الفريق حسب الصحيفة لا تعتقد أنها قدمت لسولشاير الدعم الكافي للنجاح في مهمته ولم تمنحه الثقة الكافية.

وتتقبل إدارة مانشستر يونايتد أن يصبر موسمين آخرين لتحقيق النجاح في الفريق حتى لو كلفهم ذلك الغياب عن المنافسات الأوروبية.

وخسر مانشستر يونايتد أمام ليفربول برسم الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكنه ظل في المركز الخامس وهو مركز مؤهل للدوري الأوروبي كما يبقى على بعد 5 نقط من تشيلسي صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ويجد مانشستر يونايتد نفسه مضطرا لدخول سوق الانتقالات الشتوية بسرعة بحثا عن مهاجم بعد تلقيه ضربة قوية بإصابة نجمه الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد وإمكانية غيابه عن الملاعب لفترة تتراوح من شهر ونصف الشهر إلى 3 أشهر.

ولازال الفريق في المنافسة على كأس الدوري الأوروبي حيث سيواجه في الدور الـ32 فريق كلوب بروج البلجيكي وفي حال التتويج باللقب سيشارك في دوري أبطال أوروبا.

كما يلعب الفريق إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أمام جاره مانشستر سيتي وخسر ذهابا 3-1 فيما تأهل للدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.