تفاصيل مشادة مورينيو وداني روز في مران توتنهام

كشفت تقارير صحفية بريطانية وقوع مشادة بين البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي ومدافع الفريق داني روز، على خلفية غياب اللاعب عن المباراة الأخيرة للفريق أمام واتفورد، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ.

وسقط توتنهام في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه واتفورد، الذي كاد يخطف نقاط المباراة الثلاث لولا إهدار لاعبه تروي ديني لركلة جزاء في الدقيقة 70 من اللقاء.

وتراجع توتنهام إلى المركز الثامن في جدول البريمييرليغ، برصيد 31 نقطة، بفارق 8 نقاط كاملة عن تشيلسي، صاحب المركز الرابع، وهو آخر المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولم يحقق توتنهام أي انتصار في الدوري الإنجليزي منذ ”البوكسنغ داي“، عندما فاز على برايتون 2-1، ثم تعادل مع نورويتش سيتي، وخسر أمام ساوثهامبتون وليفربول، وأخيرا تعادل أمام واتفورد.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ إن داني روز غاب عن المباراة بسبب إصابة في الظهر، وهو ما جعل مورينيو يستبعده من قائمة اللقاء تماما.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن روز ذهب إلى مورينيو خلال مران يوم الأحد، وطلب منه تفسيرا لاستبعاده من المباراة، وتطورت المناقشة بينهما إلى مشاجرة علنية، حيث ارتفع صوت مورينيو وروز خلال المشادة بطريقة جعلت جميع اللاعبين ينتبهون إلى وجود شجار بينهما.

وأكدت أن مورينيو وداني روز التقيا مرة ثانية في مران، أمس الإثنين، ولكن هذه المرة كان الحديث مختصرا ودون أن يتطور إلى الأسوأ، ولكن إلى الآن لا أحد يعلم ماذا ستكون عاقبة الشجار العلني الذي وقع بين الطرفين.