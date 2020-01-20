تحسبا لرحيل ساديو ماني.. نادي ليفربول يقترب من حسم صفقة تيمو فيرنر

يبدو أن مستقبل السنغالي الدولي ساديو ماني نجم نادي ليفربول الإنجليزي سيكون على المحك، في ظل التقارير التي تشير إلى رغبة الريدز في التعاقد مع مهاجم جديد تحسبا لرحيل ماني بنهاية الموسم الجاري.

ويقدّم ماني مستويات رائعة مع ليفربول خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، وتُوّج مؤخرا بلقب أفضل لاعب أفريقي، متفوقا على زميله المصري الدولي محمد صلاح، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويرغب ريال مدريد الإسباني في ضم ماني بأي ثمن، حيث أبدى الفرنسي زين الدين زيدان إعجابه باللاعب المتألق رفقة ليفربول.

وبحسب صحيفة ”بيلد“ الألمانية، فإن ليفربول يقترب من حسم صفقة المهاجم تيمو فيرنر لاعب نادي لايبزيغ.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إلى أن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول يريد التعاقد مع فيرنر الذي يجيد اللعب في مركزي رأس الحربة والجناح، وهو ما يجعله خيارا مثاليا في هجوم الريدز، الذي يمكن أن يفتقد جهود ماني في الموسم المقبل.

وأحرز فيرنر، البالغ من العمر 23 عاما، في الدوري الألماني الموسم الحالي 20 هدفا في 18 مباراة شارك فيها رفقة لايبزيغ، إضافة إلى 6 أهداف أحرزها في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهدفين في كأس ألمانيا، ليصل إجمالي عدد الأهداف التي سجلها هذا الموسم إلى 25، بخلاف صناعة 10 أهداف أخرى.

ويضع كلوب في الحسبان إمكانية فقدان ماني ومحمد صلاح والغيني نابي كيتا خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية العام 2021، وبالتالي فإنه يريد تقليل الضرر الواقع على الريدز بالتعاقد مع فيرنر، وأيضا تحسبا لرحيل ماني، الذي يمكن أن ينتقل إلى تجربة أخرى خارج إنجلترا، مع إغراءات ريال مدريد على وجه الخصوص.

وأشارت ”بيلد“ إلى أن ليفربول سيحسم صفقة فيرنر مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، في ظل المنافسة المستعرة من جانب نادي تشيلسي اللندني للحصول على خدمات المهاجم الألماني الشاب.

يشار إلى أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما حصد 64 نقطة من 22 مباراة، ويتقدم بـ16 نقطة عن مانشستر سيتي، حامل لقب الموسمين الماضيين.

وفاز ليفربول في 21 مباراة، وتعادل مرة وحيدة، ولم يخسر حتى الآن أي مباراة، ويتبقى 16 مباراة على نهاية البريميرليغ