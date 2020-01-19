محمد صلاح: لم أتوقع هدفي في مانشستر يونايتد

أصر النجم المصري محمد صلاح صاحب الهدف الثاني لليفربول في مرمى مانشستر يونايتد على أنه لن يفكر في أبعد من المباراة المقبلة رغم زيادة فارق النقاط مع مانشستر سيتي حامل اللقب إلى 16 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب هزيمة يونايتد في أنفيلد بثنائية نظيفة.

وسجل فيرغيل فان دايك هدف التقدم لليفربول من ضربة رأس قبل أن يتلقى صلاح تمريرة من الحارس البرازيلي أليسون جعلته في وضع انفراد ليسد الكرة في مرمى ديفيد دي خيا حارس ”الشياطين الحمر“ في الوقت المحتسب بدل الضائع ليضمن فوز ليفربول في 21 مباراة من 22 في الدوري هذا الموسم.

ونقل موقع النادي على الإنترنت عن صلاح قوله لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”كنت أعتقد أنني لن أسجل اليوم، لكني استعدت تركيزي وحافظت على هدوئي. لكن حتى في حال عدم تسجيلي أهدافا اليوم في هذا غير مهم. المهم الفريق يواصل الانتصارات.

”نحتاج للحفاظ على التركيز في كل مباراة. يجب ألا نفكر في أننا قد حسمنا اللقب بالفعل. علينا التفكير في كل مباراة على حدة، فهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها الفوز بالدوري الممتاز. لقد كافحنا الموسم الماضي في نفس الوقت من الحملة، لذلك علينا أن نحافظ على الهدوء ونركز فقط على كل مباراة.“

واتسع فارق النقاط بين ليفربول ومانشستر سيتي بعد تعادل الأخير أمام كريستال بالاس يوم السبت وخسارة ليستر سيتي صاحب المركز الثالث أمام بيرنلي اليوم الأحد بينما لا تزال مباراة مؤجلة لليفربول أمام وست هام سيخوضها في وقت لاحق هذا الشهر.

غناء الجماهير

ولم يكن الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول أقل سعادة من صلاح بالفوز لكنه علق على سؤال بشأن غناء الجماهير للتعبير عن الاقتراب من حسم اللقب الغائب عن خزائن ليفربول منذ نحو 30 عاما قائلا ”يمكن للجماهير أن تغني كما تشاء. فلست هنا لأملي عليهم ما يقولونه في المدرجات“.

وأضاف ”إذا لم يكن جمهورنا في حالة مزاجية جيدة الآن فسيكون ذلك غريبًا حقًا. الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أخبرك به هو أننا هنا للعمل. بالطبع هذه أجواء إيجابية للغاية حتى في المقابلات التي تلت المباراة ، لكن يجب أن نحافظ على تركيزنا لأننا سنواجه وولفرهامبون يوم الخميس المقبل. هذه هي الحقيقة.

”أنا مهتم بالمباراة المقبلة فقط ولا شيء غير ذلك. لكن بالطبع ، يُسمح للجماهير بالحلم والغناء وكل ما يريدون طالما أنهم يؤدون وظيفتهم في اللحظة التي نلعب فيها ، كل شيء على ما يرام. هذه ليست مشكلة لأننا نعرف وظيفتنا ودورنا بالتحديد“.